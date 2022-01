Grandi sorprese ci saranno in occasione delle puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 24 al 28 gennaio su Rai 1. Le trame dello sceneggiato annunciano che Flavia cospirerà alle spalle di Ludovica Brancia e Marcello Barbieri mentre Sandro Recalcati farà il suo ritorno a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntate 24-28 gennaio

Le anticipazioni di Il Paradiso delle signore sulle puntate dal 24 al 28 gennaio in televisione narrano che Gemma sarà sempre più impensierita dallo strano comportamento della madre. Marcello, invece, sosterrà Salvatore, intenzionato a fare il grande passo con Anna.

Beatrice e Umberto riceveranno l'incarico di collaborare alla stesura del contratto tra il grande magazzino e gli statunitensi.

Roberto, intanto, sorprenderà Tina (Neva Leoni) e Vittorio (Alessandro Tersigni) in atteggiamenti intimi mentre Agnese diventerà sempre più sospettosa sulla loro strana amicizia. Dante e Beatrice appariranno sempre più complici grazie alla loro collaborazione. Armando, invece, sconsiglierà ad Agnese di mettere becco nella vita privata della figlia.

Irene cercherà di convincere il padre di Gabriella a non cedere la casa dove vive lei e Maria. Dall'altro canto, Salvo chiederà informazioni per acquistare l'immobile per trasferirsi con Imbriani.

Flavia trama alle spalle di Ludovica e Marcello

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, Umberto noterà dei problemi sulle clausole del contratto con gli americani. Beatrice, invece, sarà sempre più in balia di Dante. Gemma scoprirà tutta la verità grazie ad una chiacchierata tra sua madre e la signorina Monreau. Tina e Vittorio saranno travolti dalla passione.

Agnese (Antonella Attili), intanto, si metterà in contatto con Sandro in quanto ha paura che sua figlia abbia commesso un passo troppo affrettato. Umberto e Vittorio si scontreranno aspramente con Dante dopo aver scoperto una condizione molto avversa per l'atelier. Per questo motivo, Beatrice si sentirà ingannata da Romagnoli.

Flavia tramerà alle spalle di Ludovica e Marcello come Gemma nei riguardi di Gloria.

Sandro ricompare a Milano

Adelaide, nel contempo, sarà convocata da un magistrato per alcune delucidazioni sulla morte misteriosa di Achille Ravasi. Neanche a dirlo, la contessa apparirà molto in ansia e per questo prenderà una decisione molto inaspettata.

Salvatore deciderà di tenere all'oscuro Anna della sua intenzione di comprare casa insieme. Sandro, invece, ricomparirà all'improvviso a Milano. Infine Gemma spedirà una missiva a Gloria, stanca di vedere sua madre soffrire.