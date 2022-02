Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55. In base alle anticipazioni sugli episodi in programmazione da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio, Vittorio aiuterà Sandro a riconquistare il cuore di Tina, ma la ragazza sarà irremovibile e non vorrà tornare con lui. Inoltre Armando racconterà ad Agnese che il matrimonio tra Maria e Rocco è a rischio, mentre Dante proseguirà nel suo obiettivo di diventare proprietario del Paradiso al posto di Vittorio e Umberto.

Tina non gradisce la sorpresa di Sandro

Nella puntata di Il Paradiso delle signore di lunedì 7 febbraio, Gemma si giustificherà con Veronica, dicendole che ha scritto la missiva a Gloria solo per proteggere la famiglia. Intanto Sandro, con il supporto di Vittorio, farà di tutto per riconquistare il cuore di Tina. Al Circolo giungerà un certo Ferdinando Torrebruna, personaggio conosciuto da Dante. Umberto invece sarà preoccupato per l'assenza di notizie riguardanti Adelaide e racconterà a Marco i motivi della partenza della contessa.

Nell'episodio di martedì 8 febbraio, Gemma rimpiangerà di aver scritto la lettera contro Gloria Moureau, anche perché comprenderà che questo non ha fatto altro che riavvicinare la donna a Ezio.

Nel frattempo Marco ideerà un piano affinché la polizia non consideri Adelaide responsabile della morte di Achille, ma sarà necessario l'aiuto di Flora. In tutto questo Conti aiuterà Recalcati a tornare insieme a Tina con una sorpresa, ma quest'ultima la non gradirà.

Torrebruna decide di collaborare con Fiorenza e Dante

Secondo le anticipazioni di mercoledì 9 febbraio, Salvo e Agnese supporteranno Sandro, ma Tina non vorrà tornare con lui.

Quest'ultima, inoltre, apprenderà che non reciterà nel musicarello di Brivio. Intanto Flora testimonierà a favore dei Guarnieri, diffamando in questo modo la memoria del padre. Stefania si accorgerà dello strano comportamento di Gemma. Dante invece, pur non avendo concluso nessun accordo con gli americani, sarà sempre orientato a diventare l'unico proprietario del Paradiso, a discapito di Vittorio e Umberto.

Nella puntata di giovedì 10 febbraio, Veronica sarà preoccupata per la sintonia ritrovata tra Ezio e Gloria. Adelaide, invece, proseguirà a non dare informazioni su di sé. Nel frattempo Armando scoprirà che il matrimonio tra Maria e Rocco è a serio rischio e ne parlerà con Agnese. In tutto questo Torrebruna acconsentirà a collaborare con Fiorenza e Dante, ma solo se Ludovica sarà una dei soci. Gemma sarà sempre più triste per aver causato tensione in famiglia e vorrà rivelare ogni cosa a Gloria.

Flora depone sul caso Ravasi

In base agli spoiler di venerdì 11 febbraio, arriverà per Flora il momento di deporre sul caso Ravasi. Intanto Salvo riuscirà a perfezionare l'acquisto della [VIDEO]casa, [VIDEO] con Anna che invece sarà dispiaciuta per non avergli raccontato la verità su Irene. Infine Veronica sarà propensa a far credere a Gloria che sia stata lei a scriverle la lettera e le darà un appuntamento. Ezio però se ne accorgerà e si recherà lui stesso sul luogo concordato.