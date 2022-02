Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 6. La soap opera targata Rai 1 si sta rivelando sempre più intrigante per i telespettatori.

Durante le puntate che stanno attualmente andando in onda, sta tenendo banco la trama che riguarda la lettera minatoria ricevuta dalla signora Moreau, inviatale dalla figlia di Veronica. Quest'ultima ha coperto le responsabilità della figlia e si è presa tutte le colpe sulla missiva.

Nel corso degli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nella settimana dal 14 al 18 febbraio, Ezio andrà via di casa dopo la falsa confessione di Veronica.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 18 febbraio: Ezio annuncia di voler rinviare il matrimonio

Le trame della puntata in onda lunedì 14 febbraio svelano che la Zanatta e Gloria avranno un faccia a faccia. Ezio invece, dopo essere inizialmente andato via di casa, tornerà ma annuncerà di voler rimandare il matrimonio con Veronica. Al Paradiso si festeggerà San Valentino e per l'occasione verranno distribuiti cioccolatini a tutti i clienti.

La messa in onda del 15 febbraio vedrà invece Gemma decisa a voler confessare la verità ad Ezio, ma sarà proprio mamma Veronica a opporsi. Nel frattempo Umberto cercherà di spingere Flora ad accettare l'appuntamento di Dante, in modo tale che possa estorcere qualche informazione su i suoi piani.

Intanto Veronica decide di annullare la data delle nozze e cercherà di riconquistare la fiducia del marito, ma l'impresa sembrerà essere molto ardua.

Trame Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 febbraio: Gloria soccorre una donna in travaglio

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio. Agnese farà una telefonata ad Armando e spiegherà all'uomo che Rocco si è invaghito totalmente da un'altra donna.

Gloria ed Ezio si ritroveranno ad aiutare una donna che starà per partorire. Questa situazione avvicinerà ancora di più i due.

L'appuntamento del 17 febbraio mostrerà Umberto e Flora cedere alla passione. Al suo risveglio però, Flora si ritroverà da sola. Umberto sarà infatti alla prese con la ricerca di Adelaide. Intanto al Circolo, Flora incontrerà in maniera casuale Dante.

Purtroppo però, la donna si lascerà sfuggire un dettaglio molto importante sulla missiva di Umberto in cui parla della morte di Achille. Romagnoli fremerà per entrare in possesso del documento, in modo tale da poter ricattare Umberto.

L'ultimo appuntamento della settimana, in onda venerdì 18 febbraio, vedrà Gemma in preda ai sensi di colpa: la ragazza scoprirà infatti che il matrimonio della madre è stato posticipato. Nel frattempo Salvatore mostrerà ad Anna la casa che ha comprato e ne approfitterà per farle la proposta di matrimonio. Infine Fiorenza entrerà di nascosto alla villa Guarnieri e riuscirà a rubare la lettera di Umberto.