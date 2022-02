Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per la puntata n° 125 della sesta stagione raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) si rifugerà in casa di Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria Puglisi (Chiara Russo). La giovane sarta, intanto, confesserà ad Agnese Amato (Antonella Attili) che Rocco Amato (Giancarlo Commare) l'ha lasciata, mentre Dante Romagnoli (Luca Bastianello) troverà una soluzione per la presentazione della nuova collezione della boutique.

Gloria Moreau (Lara Komar), in ultimo, tenterà di riavvicinarsi alla figlia, ma quest'ultima deciderà invece di scappare.

Stefania si rifugerà in casa di Maria e Irene ma non svelerà alle amiche il motivo perché è andata via di casa

Le anticipazioni della fiction daily nostrana per l'episodio di venerdì 11 marzo rivelano che Stefania, dopo aver appreso che la capo commessa è sua mamma, ha scelto di andarsene da casa Colombo.

La Venere, quindi, deciderà di rifugiarsi in casa di Maria e Irene ma se ne guarderà bene dallo svelare alle colleghe le motivazioni dietro la sua scelta di andarsene da casa.

Stefania, invece, continuerà a trovare in Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) un buon amico col quale confessarsi.

Agnese apprenderà da Maria di essere stata lasciata da Rocco

Le trame della soap opera italiana per la puntata di venerdì 11 marzo anticipano che Maria, a seguito delle menzogne dette ad Agnese in merito alla riappacificazione con Rocco, deciderà di confessare alla collega che, invece, il ciclista ha deciso di lasciarla.

Dante, inoltre, troverà una soluzione diversa, dopo l'impossibilità di poter contare sulla presenza della Signorina Buonasera, per il lancio della collezione primavera/estate del grande magazzino milanese.

Gloria proverà un avvicinamento con Stefania ma la ragazza deciderà di fuggire

Gli spoiler della fiction daily nostrana per l'episodio di venerdì 11 marzo svelano che Gloria proverà a riavvicinarsi a Stefania, in quanto vorrà avere un confronto con la figlia. La giovane Colombo, ancora profondamente provata dalla scoperta che la capo commessa è la madre che credeva morta, respingerà Moreau in modo brusco.

Se da un lato la figlia di Ezio Colombo (Massimo Poggio) sceglierà di non confrontarsi al momento con la madre, dall'altro lato sarà conscia di non poter rimanere ancora per molto a casa delle amiche.

Spinta da una certa confusione e ancora sotto shock, Stefania opererà una scelta tanto inaspettata quanto drastica: fuggire.