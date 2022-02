Le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 continueranno a sorprendere i telespettatori con inaspettati colpi di scena anche nella settimana a cavallo tra febbraio e marzo 2022.

Nello specifico, le anticipazioni dal 28 febbraio al 2 marzo rivelano che Umberto Guarnieri sarà costretto a cedere al ricatto di Dante Romagnoli. Nel frattempo, Tina e Sandro si prepareranno a partire per Londra.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, puntata 28 febbraio: Umberto vende a Dante le sue quote

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda il 28 febbraio la capocommessa Gloria (Lara Komar) si convincerà che la cosa migliore da fare sia raccontare la verità alla figlia Stefania (Grace Ambrose).

Ezio (Massimo Poggio), però, non la penserà allo stesso modo. Nel frattempo, dopo essere venute a conoscenza del tradimento di Rocco (Giancarlo Commare), le Veneri si troveranno ad un bivio: devono o no raccontare la verità a Maria (Chiara Russo)? Agnese (Antonella Attili) ordinerà loro di mantenere il segreto.

Intanto, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà lieto di vedere Sandro (Luca Capuano) e Tina (Neva Leoni) sempre più affiatati. Al contrario, sarà preoccupato e infastidito per l'intesa creatasi fra Dante (Luca Bastianello) e Beatrice (Caterina Bertone). Umberto (Roberto Farnesi), nel frattempo, sarà costretto a cedere al ricatto di Romagnoli. Il commendatore, infatti, gli venderà le sue quote del grande magazzino in cambio della lettera che incastrerebbe Adelaide (Vanessa Gravina) per la morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Maria scopre il tradimento di Rocco: Il Paradiso delle signore 6, trama 1° marzo

Umberto cederà a Dante le quote del Paradiso delle signore, a condizione che Adelaide non venga mai a conoscenza del loro accordo.

Stando alle anticipazioni, nella puntata della soap in programma il 1° marzo Guarnieri racconterà alla cognata Adelaide di aver venduto le quote del grande magazzino per necessità legate alla banca, pur di non farle sapere del ricatto.

Nel frattempo, Ludovica (Giulia Arena) sarà favorevole a entrare in affari con Dante. Mentre la contessa di Sant'Erasmo si mostrerà dubbiosa al riguardo, Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco) offrirà alla giovane il suo appoggio. Intanto, Maria scoprirà che Rocco si è invaghito di un'altra donna e si infurierà con Agnese e le amiche per averle tenuto nascosta la verità.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6, puntata 2 marzo: Vittorio organizza una festa per Tina e Sandro

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 2 marzo si avvicinerà per Tina e Sandro il momento della partenza per Londra. Le anticipazioni rivelano che Vittorio deciderà di organizzare una festa a sorpresa per salutarli nel migliore dei modi. Intanto, aumenterà la tensione a casa Guarnieri e Flora (Lucrezia Massari) chiederà al commendatore quando ha intenzione di informare il genero della vendita delle quote a Romagnoli. Quest'ultimo continuerà a tramare alle spalle di Conti, il quale ignora di essere il suo bersaglio.

Nel frattempo, anche a casa Amato, l'aria diventerà sempre più pesante. Mentre Maria sarà disperata per il tradimento di Rocco, Anna (Giulia Vecchio), non sarà del tutto sincera con Salvatore (Emanuel Caserio). La donna, infatti, non riferirà al fidanzato che la figlia Irene non vuole trasferirsi a Milano.