“Rassegnati, è finita”. Maria Paola Spina l’ha ripetuto più volte nel corso del confronto con l’ex nel corso della puntata di C’è posta per te del 19 febbraio. Leandro, 28enne napoletano, ha chiesto ‘aiuto’ a Maria De Filippi nel tentativo di riconquistarla dopo aver fatto saltare le nozze, già programmate, per due volte. Nella prima occasione la ragazza, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, ha scoperto che il partner la tradiva mentre nella seconda circostanza l’uomo ha deciso di annullare il matrimonio perché stanco delle lamentele di Maria Paola.

Quest’ultima ha ribadito in trasmissione di non avere nessuna intenzione di fare dietrofront.

La conduttrice ha provato a ricucire lo strappo sottolineando con espressione colorite che le scappatelle di Leandro non sarebbero dovute a delle mancanze della ventiseienne. Dall’altra parte la giovane ha spiegato che ha vissuti mesi da incubo anche perché la controllava e lo trovava nei posti che frequentava. “Di lui non riesco più a fidarmi, ora mi sento più libera mentre prima mi sentivo soffocare. Nel momento in cui la conduttrice le ha chiesto se ci fosse un margine riallacciare i rapporti con Leandro, Maria Paola Spina è stata categorica: “Non provo più nulla per me”.

“Ti prometto che tornerò l’uomo che hai conosciuto 11 anni fa” Leandro sa di aver sbagliato e vuole recuperare la sua storia con Maria Paola… State guardando #CePostaPerTe? pic.twitter.com/k9lsSczTKk — Witty TV (@WittyTV) February 19, 2022

Leandro e Maria Paola hanno annullato due volte le nozze, la rottura dopo 11 anni di fidanzamento

Da quanto si evince dalla pagina Facebook della ventiseienne sembra che non abbia concesso una nuova chance al partner neanche dopo la partecipazione a C'è Posta per te.

Maria Paola Spina ha condiviso sul profilo una serie di frasi che fanno riferimento alla sofferenza dopo il tradimento. La ventiseienne ha deciso di voltare pagina definitivamente dopo 11 anni di relazione con Leandro con il quale si era fidanzata quando aveva 15 anni. Con il trascorrere degli anni il loro rapporto si era cementato con Leandro che nel 2019 aveva chiesto la mano di Maria Pia.

In un primo momento le nozze erano state fissate per il 2020 ma nel frattempo si erano intensificate le voci di un possibile tradimento con la napoletana che aveva sorpreso il partner con l’amante dopo aver seguito quest'ultima. La donna ha deciso di perdonare le scappatelle del compagno dopo che le aveva riferito di essere ancora innamorato di lei e che si era lasciato andare per provare il gusto del proibito.

'Non provo più niente per lui, si deve rassegnare'

Nonostante il chiarimento Leandro e Maria Paola Spina sono tornati a discutere con la ventiseienne che l’ha accusato di averla trascurata per il nuovo lavoro di responsabile di un bar. Le lamentele hanno provocato la reazione stizzita del napoletano che deciso di chiudere la relazione con la ventiseienne.

In seguito ha iniziato a frequentare un’altra donna ma ha compreso di essere ancora innamorato di Maria Paola ed ha fatto di di tutto per riconquistarla. “Mi seguiva dappertutto, mi sentivo in gabbia” - ha spiegato la donna che ha precisato che è tornata a respirare appena l’ex partner non l’ha più "pedinata".

Una ritrovata serenità che ha spinto la ragazza, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, a chiudere la busta nonostante la mediazione di Maria De Filippi. “Non ti ha detto tutta la verità, all’ultima ragazza che frequentava ha detto che sarebbe stato pronto a crescere il figlio se lasciava il fidanzato”. Maria Paola ha invitato Leandro a rassegnarsi e che è inutile continuarla a cercare. “Non provo più niente per lui” - ha chiosato in maniera perentoria la napoletana.