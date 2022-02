Giunge al termine L'amica geniale 3, la fortunata fiction del prime time di Rai 1. Le anticipazioni rivelano che domenica 27 febbraio andrà in onda la quarta e ultima puntata di questo terzo capitolo di successo, che ha regalato emozioni e sorprese.

I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni sull'ultima puntata rivelano che per Elena e Pietro, la crisi matrimoniale si farà sempre più forte, al punto che i due metteranno tutto in discussione.

Anticipazioni L'amica geniale 3 ultima puntata 27 febbraio: Elena e Pietro in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata de L'amica geniale 3 in onda domenica 27 febbraio, rivelano che saranno trasmessi due nuovi episodi inediti.

Nel primo, dal titolo "Ancora tu", si scoprirà che il matrimonio di Elena è in forte crisi e continua a fare acqua da tutte le parti.

Il rapporto tra la donna e Pietro non è più idilliaco come un tempo: Elena si sente messa sotto pressione e, soprattutto, trattata come una schiava da suo marito, che sembra non comprendere il malessere della moglie.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui, un giorno alla porta di casa Airota si presenterà Nino Sarratore.

Il ritorno di Nino Sarratore scombussola Elena

Le anticipazioni dell'ultima puntata rivelano che tra Pietro e Nino si verrà a creare un rapporto di amicizia: i due si prometteranno così di rivedersi al più presto ed Elena attenderà con trepidazione il loro prossimo incontro.

Nell'attesa, la donna deciderà di rimettersi di nuovo a scrivere e si metterà al lavoro per la composizione del suo nuovo romanzo.

A seguire, andrà in onda il secondo e ultimo episodio della quarta puntata, dal titolo "Chi fugge, chi resta".

Le anticipazioni sull'ultima puntata de L'amica geniale 3 di domenica 27 febbraio, rivelano che Elena e Pietro conosceranno la famiglia di Nino.

Nino subdolo con Pietro, Elena sempre più in crisi: anticipazioni L'amica geniale 3 ultima puntata

Nel frattempo, il giovane Sarratore darà ad Elena i feedback sul manoscritto, salvo poi scoprire che Pietro non ha mai letto il romanzo.

A quel punto Nino si mostrerà ostile nei confronti di Pietro, seppur in maniera velata e subdola.

Ebbene, la reazione di Pietro non si farà attendere: le anticipazioni di questo appuntamento finale della fiction rivelano che il marito di Elena reagirà a questi attacchi passivo-aggressivi da parte di Nino.

Il comportamento di Pietro, però, non farà altro che alimentare ancora di più i dubbi di Elena sul marito e sul loro matrimonio, messi in moto in maniera ancora più accentuata dalla situazione che si è venuta a creare con Nino Sarratore, tornato nella sua vita.

Quale sarà la scelta finale della scrittrice? Lo scopriremo nel corso della puntata di domenica 27 febbraio de L'amica geniale 3.