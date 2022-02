Nella notte fra sabato 19 e domenica 20 febbraio, Katia Ricciarelli ha sbottato, perché stanca della presenza di Alex Belli nel reality di Canale 5. Infatti, la cantante non sopporterebbe più il gieffino, al punto da sfogarsi con Soleil e affermando chiaramente di volere lasciare la casa. Durante lo sfogo, Katia ha specificato al Grande Fratello Vip di volere il foglio di via, per potere lasciare l'appartamento di Cinecittà.

GFVip: Katia Ricciarelli è stanca di Alex Belli

Nelle ultime ore sono successi diversi colpi di scena nella casa del GF Vip.

Infatti, Soleil e Delia si sono baciate e Ricciarelli ha assistito alla scena. Dopo avere sostenuto Sorge e averle detto di esserci cascata come una pera cotta, la cantante lirica ha sbottato con Alex. La moglie di Belli e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono lasciate andare alla passione, scambiandosi baci e l'ex moglie di Pippo Baudo non ha gradito la cosa. Infatti, dopo l'accaduto, Katia si è confrontata con Soleil, dicendole che avrebbe dovuto incastrare Alex e non essere incastrata dall'attore e dalla consorte. Mentre la cantante consolava la gieffina, Belli ha provato a intervenire, ma Ricciarelli ha sbottato: ''Non sono arrabbiata, fatti gli affari tuoi, cretino''.

Katia Ricciarelli vuole lasciare la casa del GF Vip

Katia e Alex sono ai ferri corti. Infatti, l'ex moglie di Pippo Baudo non tollererebbe più la presenza nella casa del GF Vip dell'attore di CentoVetrine. Durante una chiacchierata con Soleil, Katia ha usato parole che non lascerebbero più speranze di avere un rapporto civile con il marito di Delia Duran.

A tal proposito, la cantante ha affermato: ''Si azzardi a venire qua a fare scenata con me, che lo sistemo''. Inoltre, Ricciarelli ha dichiarato: ''È meglio che con me non faccia neanche più una parola lui, per me ha chiuso''. Dopo avere sbottato contro Belli, la gieffina si è rivolta direttamente al Grande Fratello, prendendo in mano il microfono e chiedendo di potere lasciare la casa più spiata d'Italia: ''Tutte le devi sentire Grande Fratello, datemi il foglio di via che vado via, non voglio più stare in questa casa''.

“LA AMI PERCHÉ È COSÌ? SIETE VENUTI A ROMPERE I COGLIONI QUA DENTRO

GUARDA TUTTE LE DEVI SENTIRE GRANDE FRATELLO DATEMI IL FOGLIO DI VIA CHE VADO VIA NON VOGLIO PIÙ STARE IN QUESTA CASA”

Soleil: “fuck…”

PORCODISJSJSJJXIDISJS#gfvip pic.twitter.com/ILbTui19UK — Rob (@accountconlaR) February 20, 2022

GF Vip: Alex Belli e Katia Ricciarelli ai ferri corti

L'ex moglie di Pippo Baudo sarebbe pertanto arrivata al punto di non ritorno con Alex. Infatti, nella notte di domenica 20 febbraio, l'attore di CentoVetrine ha dato la buonanotte alla cantante lirica e, a quel punto, Katia gli ha detto: ''Vai, vai, senza ritorno''. Belli è rimasto basito per quanto sentito pronunciare dalla coinquilina, ma Ricciarelli ha confermato le sue parole, affermando: ''Senza ritorno''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Katia deciderà veramente di lasciare la casa del GF Vip ad un passo dalla finale.