Il terzo capitolo de L'Amica geniale sta per volgere al termine, difatti domenica 27 febbraio andrà in onda la quarta e ultima puntata. La serie è un adattamento televisivo del best seller di Elena Ferrante, che narra il singolare rapporto fra Elena Greco e Lila Cerullo. L'autrice ha raccontato, in quattro volumi, le tormentate vicende delle due amiche, alternando alla narrazione degli avvenimenti personali, la descrizione di eventi storici importanti. Secondo le anticipazioni relative al finale di stagione di questa terza serie de L'Amica geniale, il matrimonio fra Pietro ed Elena entrerà in crisi.

Difatti, se nel corso della terza puntata i due coniugi sembravano aver trovato un equilibrio, durante la puntata finale si creeranno delle crepe nel loro rapporto. L'arrivo inaspettato di Nino in casa Airota aprirà nuovi scenari che sconvolgeranno le loro vite. Il giovane Sarratore, divenuto docente universitario, stringerà amicizia con Pietro, donando nuova linfa vitale anche a Elena. La giovane Greco, difatti, dopo aver rivisto il suo amico d'infanzia riprenderà finalmente a scrivere.

L'Amica geniale 3, spoiler ultima puntata: Pietro tratta Elena come una serva

L'Amica geniale, Serie TV, tratta dal best seller di Elena Ferrante, si è rivelata un vero successo di pubblico, tanto da ottenere ascolti altissimi.

La terza serie, tratta dal volume "Storia di chi fugge e di chi resta", ha visto le due protagoniste affrontare importanti cambiamenti, e vivere anche attivamente le rivoluzioni degli anni 60 e 70. Elena, dopo aver pubblicato un romanzo, ha iniziato a collaborare con L'Unità, e sul fronte personale si è unita in matrimonio con Pietro Airota, l'erede di una famiglia di intellettuali radical chic.

Tuttavia la vita matrimoniale ha deluso ben presto Lenù, e pur avendo un coniuge ben diverso dagli uomini del rione, la ragazza non sembra aver trovato la felicità. Secondo le anticipazioni del finale di stagione, che andrà in onda il 27 febbraio 2022, il professor Airota inizierà a trattare la sua consorte come una sorta di serva, ritenendola inoltre, incapace di pensiero autonomo.

Lila, invece, continuerà a lavorare come capocentro per Michele Solara, diventando insieme a Enzo una delle coppie più ricche del rione.

L'Amica geniale 3, quarta puntata: Sarratore diventa amico di Pietro

Stando alle anticipazioni relative agli episodi finali della terza stagione de L'Amica geniale, Sarratore, divenuto professore universitario, stringerà amicizia con Pietro. In questo modo, il giovane avrà modo di rivedere anche Elena, la sua storica amica, la quale ha sempre avuto un debole per lui. La giovane Greco, dopo aver rincontrato Nino, riuscirà a riprendere a scrivere in modo proficuo, tanto da concludere un nuovo romanzo. Al contempo Sarratore continuerà a frequentare casa Airota-Greco, e presenterà a Pietro ed Elena anche la sua facoltosa moglie.

Finale di stagione de L'Amica geniale: Lenù prova ancora sentimenti per Nino

Il finale di stagione de L'Amica geniale 3 si prospetta ricco di colpi di scena. Elena, dopo aver terminato il suo nuovo manoscritto, lo sottoporrà alla lettura sia di Nino che di Pietro. Mentre il primo lo leggerà con attenzione, dandole i suoi pareri, Airota non si preoccuperà di scoprire cosa ha scritto sua moglie. Nel momento in cui Nino scoprirà che Pietro non ha letto il libro di Elena si mostrerà ostile nei suoi confronti, ma lo farà in maniera velata. La reazione agli attacchi passivi di Nino confermerà i dubbi di Greco riguardo a suo marito, ed allo stesso tempo farà riemergere i sentimenti, mai sopiti per Sarratore. Elena sembra pronta a mettere in discussione il suo matrimonio, pur di iniziare una relazione con il suo primo amore.