Nuovo spazio con le novità su L'amica geniale, la popolare fiction della rete ammiraglia Rai con protagoniste le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace. La trama dell'ultima puntata che sarà visibile il 27 febbraio in prima serata sui teleschermi di Rai 1 rivelano che Elena Greco e suo marito Pietro Ariota entreranno in una crisi, che sembrerà non avere via di scampo.

Anticipazioni L'amica geniale, ultima puntata: le nozze tra Elena e Pietro in profonda crisi

Le anticipazioni de L'amica geniale riguardanti l'ultima puntata che i fan avranno modo di vedere domenica 27 febbraio dalle ore 21:20 in prima serata assoluta annunciano che accadranno tante sorprese.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Ancora tu", le nozze tra Elena (Margherita Mazzucco) e Pietro entreranno in una profonda crisi. Quest'ultimo, infatti, tratterà sua moglie come una massaia mentre lei sarà messa sotto pressione. Inoltre, l'uomo dimostrerà di non comprendere il malessere di Lenù.

Ma ecco arrivare colpo di scena: Nino Sarratore giungerà alla porta di Pietro. I due uomini, a questo punto, decideranno di rivedersi per approfondire la loro amicizia. A tal proposito, Elena aspetterà con ansia il loro prossimo incontro. In questo frangente, la Greco si getterà a capofitto nella stesura di un nuovo romanzo.

Nino inizia ad ostacolare Pietro

Nel secondo episodio dell'ultima puntata de L'amica geniale dal titolo "Chi fugge, chi resta", Elena e suo marito conosceranno la famiglia di Nino. Proprio quest'ultimo consegnerà alla Greco i pareri sul suo ultimo lavoro letterario.

A tal proposito, la ragazza scoprirà che suo marito non ha mai letto nemmeno un rigo del suo romanzo. Per questa ragione, Sarratore inizierà a comportamento in modo ostile nei confronti di Airota.

Ed ecco che Pietro deciderà di reagire agli attacchi del ragazzo. Elena, a questo punto, inizierà ad avere dei dubbi sul comportamento del marito, aumentati dall'intromissione nel loro menage del critico.

Di conseguenza, la scrittrice sarà chiamata a prendere una decisione sul suo matrimonio, che farà ormai acqua da tutti i pori.

Riassunto puntata precedente

Nella terza puntata della fiction, trasmessa il 20 febbraio, Elena e Pietro hanno avuto una lite in quanto la scrittrice ha deciso di appoggiare la causa femminista. Più tardi, Lenù è stata raggiunta da una telefonata dove ha scoperto che sua sorella Elisa ha iniziato a frequentarsi con Marcello Solara.

Per questo motivo, la Greco ha deciso di tornare a Napoli per parlare di persona con la congiunta.

Manca poco, quindi, al finale di stagione di una delle fiction più amate e apprezzate in Italia e nel mondo.