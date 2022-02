Domenica 6 febbraio sarà trasmessa su Rai 1 la prima puntata della terza stagione della seguitissima Serie TV italiana "L'amica geniale". Sono previste in totale 4 puntate, per complessivi 8 episodi. In base alle anticipazioni televisive degli episodi in onda il 6 febbraio, Lenù sarà una scrittrice affermata e pubblicherà il suo libro a Milano. In città incontrerà Nino e capirà di essere ancora innamorata di lui. Inoltre Pietro, il futuro marito di Elena, farà la conoscenza della famiglia della ragazza e sarà subito accettato, mentre Lila chiederà all'amica di occuparsi di suo figlio Gennarino se dovesse perdere la vita per la malattia.

Trame prima puntata: Lenù pubblica il libro a Milano

Il 6 febbraio andrà in onda sulla prima rete nazionale la prima puntata della fiction tv "L'amica geniale", tratta dal romanzo di Elena Ferrante "Storia di chi fugge e chi resta". In base alle trame del primo episodio dal titolo "Sconcezze", Lenù sarà riuscita nell'intento di far pubblicare un libro che tratta la sua infanzia a Napoli e giungerà il momento di presentarlo a Milano. Nella città lombarda vedrà Nino, il quale prenderà le sue difese contro un giornalista che ha aspramente criticato la ragazza.

Alla presentazione ci sarà pure Adele Airota, madre del suo prossimo marito Pietro. La donna sarà colpita da Nino e inviterà il ragazzo a restare con loro a pranzo.

A restare affascinata dall'uomo sarà però anche Elena e capirà quanto i suoi sentimenti verso Pietro non siano profondi. Si renderà conto di essere interessata all'amico di infanzia e rifletterà all'idea se è il caso di sposarsi.

Anticipazioni televisive del secondo episodio: Pietro conosce la famiglia di Elena

Secondo le anticipazioni televisive del secondo episodio dal titolo "La febbre", Lenù dirà a Pietro di recarsi a Napoli per fare la conoscenza della sua famiglia, in vista delle nozze che sono sempre più vicine.

La ragazza mostrerà molte perplessità, ma sia Immacolata che il marito accoglieranno con molta gioia Pietro. L'unica critica che muoveranno alla figlia è quella di sposarsi in chiesa e non con rito civile.

Durante il suo soggiorno nella città partenopea, Lila verrà a conoscenza della presenza di Elena e la inviterà ad andare a casa sua.

Le due ragazze avranno modo di confrontarsi sulle vite di entrambe. Raffaella informerà l'amica che l'impiego nella fabbrica di salumi l'ha portata ad ammalarsi. Di fronte a questa situazione sempre più critica, la Cerullo chiederà espressamente alla Greco di occuparsi del suo bambino Gennarino se lei non dovesse farcela.

La replica di 'L'amica geniale'

I primi due episodi della serie tv "L'amica geniale" potranno essere rivisti in maniera del tutto gratuita collegandosi da Pac, smartphone o tablet su Raiplay, la piattaforma streaming della rete Rai. Le uniche due condizioni richieste sono la maggiore età e la registrazione al sito. Infine ricordiamo che la replica sarà visibile pure su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre.