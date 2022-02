L'amica geniale, tratto dall'omonima saga di romanzi della scrittrice Elena Ferrante, prosegue la propria messa in onda su Rai 1.

Al centro delle vicende c'è l'amicizia molto particolare fra due ragazze. Lenù è molto più intellettuale, pacata e razionale. Mentre Lila è imprevedibile, irrazionale e battagliera. Due anime totalmente, diverse che riescono sempre a completarsi, sostenendosi a vicenda. Domenica 27 febbraio va in onda il quarto e ultimo appuntamento con la terza stagione della serie.

Le due amiche si trovano ad affrontare numerosissime difficoltà legate alla loro epoca, gli anni Settanta, nel fiore delle più importanti rivoluzioni che hanno fatto la storia dell'Italia.

Infatti, Lenù, oltre ad accrescere la sua passione per la scrittura - ormai divenuta un vero lavoro - sostiene le lotte per l'emancipazione femminile, partecipando alle numerose manifestazioni. Purtroppo, però, non è supportata da suo marito e questo suo impegno non fa altro che deteriorare il rapporto con Pietro.

Anticipazioni ultima puntata L'amica geniale

Durante la prossima puntata de L'amica geniale, che va in onda domenica 27 febbraio su Rai 1 in prima serata, le cose tra Elena e Pietro sembrano non andare assolutamente bene. Il loro rapporto comincia a sgretolarsi e la tensione è facilmente percepibile. Infatti i litigi aumentano e l'atteggiamento di Pietro nei confronti di sua moglie, comincia a mutare drasticamente.

L'uomo arriva al punto da iniziare a trattare Lenù come una specie di sguattera. Come se lei dovesse accontentarlo a più non posso, senza ricevere alcun supporto.

Ben presto arriva un altro personaggio nella loro vita che si rivela essere una presenza positiva. Si tratta di Nino Sarratore che va a trovare la famiglia Airota.

Durante l'incontro, Pietro trova molte affinità con Nino, al punto che stringono una forte amicizia e si promettono di rivedersi al più presto. Anche Elena spera di rivedere presto Nino e, nell'attesa che ciò accada, decide di riprendere nuovamente a scrivere, dedicandosi, quindi, alla sua più grande passione.

Elena e Pietro rivedono nuovamente Nino

Nel corso della prossima puntata de l'amica geniale, Elena e Pietro rivedono nuovamente Nino e questa volta conoscono l'intera famiglia Sarratore. Per l'occasione, Lenù decide di sottoporre il suo scritto all'occhio critico di Nino, il quale le dà dei suggerimenti molto utili per migliorarlo.

Intanto, se da una parte Elena è molto felice per aver trovato qualcuno che la prenda in considerazione in quel modo, dandole ottimi consigli. Dall'altra parte, non è per niente soddisfatta del rapporto che sta vivendo con suo marito. Pietro, infatti, non ha neanche letto il manoscritto di sua moglie.

Quando Lenù scopre che Pietro non ha minimamente preso in considerazione l'idea di leggerlo, comincia a comportarsi in modo totalmente diverso nei suoi confronti.

Decide, quindi, di mostrarsi più distaccata, seppur cerchi di non darlo a vedere particolarmente.

Sentimenti contrastanti per Elena

La terza stagione della serie, si conclude con dei nuovi turbamenti che affliggono Elena. La protagonista della serie lascia i fan con il fiato sospeso. Elena si rende conto dell'atteggiamento di Pietro nei confronti di Nino e comincia a nutrire seri dubbi sul marito. In particolare inizia a dubitare del loro matrimonio e capisce di sentirsi sempre più vicino alle idee di Nino.