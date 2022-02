Alex Belli continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questo GF Vip e in un momento di sfogo ha confermato di esserne consapevole al 100%.

L'attore parlando con Delia, dopo essersi lamentato dei rimproveri della regia, ha puntato il dito contro il programma condotto da Alfonso Signorini, sostenendo che il reality show abbia addirittura rovinato e distrutto la sua storia d'amore. Poi invece, chiacchierando con Alessandro Basciano, ha ricordato che tutto questo è in primis lavoro per chi accetta di partecipare.

Alex Belli ancora al centro delle dinamiche del GF Vip

In queste settimane di permanenza all'interno della casa del GF Vip, Alex Belli ha dimostrato di sapersi prendere la scena e di essere uno dei grandi pilastri di questa sesta edizione del reality show Mediaset, che si avvia verso il gran finale.

L'attore si è reso protagonista di diversi confronti/scontri con sua moglie Delia Duran e con la sua amica speciale Soleil Sorge, tali da catalizzare l'attenzione del pubblico.

Alex ha confermato di essere consapevole del fatto che, in questi mesi, ha retto le sorti del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

"Reggo sto ca... di programma in maniera forte da cinque mesi a questa parte e da te non ho avuto sostegno", ha sbottato Alex in un momento di sfogo con sua moglie Delia.

'La nostra coppia distrutta', Alex Belli contro il programma Mediaset

"La nostra coppia è stata distrutta da questo programma. Non l'hai capito?", ha proseguito ancora l'attore che ha così lanciato una pesante frecciatina nei confronti del programma stesso condotto da Signorini.

"Dobbiamo ricostruire tutto per far vedere che siamo una sorta di unione di due anime" ha proseguito ancora Alex, che in queste settimane si è rimesso in gioco per cercare di conquistare di nuovo il cuore della sua amata Delia Duran.

Insomma, il protagonista del GF Vip sembra avere le idee molto chiare sul suo percorso e su quella che ormai è a tutti gli effetti la sua strategia che sta seguendo in questa sesta edizione del reality show.

La verità di Alex sulla sua partecipazione al GF Vip

Successivamente, parlando con Alessandro Basciano, ha ribadito a chiare lettere che tutto questo per lui è in primis un lavoro, motivo per il quale bisogna pensare anche all'aspetto economico.

"Devo pensare a monetizzare anche una volta fuori. Perché altrimenti cosa vieni a fare no?" ha aggiunto Alex, confermando di fatto che lo scopo di un concorrente di un reality show è quello di pensare anche ai profitti derivanti da questa esperienza.

"Non ci scordiamo che prima di tutto per noi si tratta di lavoro, quindi è ovvio pensare anche alla monetizzazione", ha chiosato Alex parlando con Basciano di questa esperienza al GF Vip.