Nathaly Caldonazzo non sta attraversando un momento facile nella casa del Grande Fratello Vip.

A causa delle brutte frasi che ha pronunciato parlando di Lulù e Jessica Selassié, potrebbe rischiare la squalifica. La showgirl teme di essere eliminata nella diretta di lunedì 28 febbraio.

Ad aumentare la polemica è intervenuta Daniela, l'ex moglie di Andrea Ippoliti, ex compagno di Nathaly, con cui ha avuto un duro scontro in diretta. La donna ha raccontato alcuni dettagli inediti della loro relazione tramite una lettera a un settimanale.

Daniela, ex di Andrea Ippoliti critica Caldonazzo

Daniela, ex moglie di Andrea Ippoliti, ha deciso di scrivere una lettera sul settimanale Di Più, svelando dei dettagli inediti sulla relazione di Nathaly Caldonazzo con il suo ex marito.

La donna, che difende Soleil Sorge, ha raccontato di essersi sposata con Andrea nel 2003 e di aver avuto tre figli da lui. Ha voluto sottolineare che non trova giusto che Nathaly abbia etichettato Soleil come una 'rubamariti', visto che lei si sarebbe sostanzialmente comportata in passato nello stesso modo.

"Hai criticato Soleil ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me", ha scritto Daniela, parlando di quello che è accaduto con Alex Belli e del fatto che anche Andrea era sposato con lei quando Nathaly si è intromessa nel loro matrimonio.

Daniela ha raccontato che è iniziato tutto nel 2016. Suo figlio era in prima media ed è stato invitato al compleanno della figlia di Nathaly Caldonazzo. Una festa a cui la donna non ha potuto partecipare insieme al figlio, che è stato accompagnato dal padre. Daniela ha spiegato che da quel momento il marito ha iniziato ad avere atteggiamenti strani, stava sempre al cellulare ed era distante.

Uno dei figli ha notato un messaggio sul telefono del padre con scritto "Ti amo", inviato da Nathaly.

Le accuse contro Nathaly

Daniela ha raccontato che il marito se ne è andato di casa per stare con Nathaly Caldonazzo, rendendo pubblica la loro relazione. Il figlio ha sofferto molto, soprattutto per le prese in giro a scuola.

"Ti definisci paladina delle donne ma ti sei intromessa in un matrimonio", ha scritto Daniela, sottolineando che la colpa è anche di Andrea, ma che lei non ha mai chiesto scusa.

La donna ha chiesto a Caldonazzo di non nominare più nessuno della sua famiglia. "Il male che abbiamo ricevuto da te basta e avanza", ha aggiunto la donna. L'ingresso di Nathaly al GF Vip e il confronto tra lei e Andrea hanno riaperto una ferita per la ex moglie e i loro tre figli.

Daniela contro le parole di Caldonazzo

Daniela ha spiegato che le parole di Nathaly all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono state molto pesanti, soprattutto perché ascoltate anche dai suoi figli. "Lo ha etichettato come un narcisista patologico", ha spiegato Daniela, aggiungendo che non ha tenuto conto che i suoi figli erano a casa ad ascoltare quelle parole terribili nei confronti del padre.

La donna ha aggiunto che Andrea ha cercato di correggere gli errori che ha fatto, soprattutto con i suoi figli, e che anche se si sono separati rimangono una famiglia.