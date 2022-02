Nelle ultime ore tutti gli occhi di fan e concorrenti del Grande Fratello Vip sono puntati su Alex Belli. L'attore, infatti, è rientrato nella casa nella puntata dello scorso lunedì 14 febbraio, quando Alfonso Signorini ha fatto sapere che sarà ospite dentro il loft di Cinecittà a tempo indeterminato.

L'obiettivo di questo ingresso, di fatto, è quello di mettere definitivamente la parola fine sulla querelle che ha visto coinvolto l'attore con la moglie Delia e 'l'amica speciale' Soleil. I coniugi, nel corso delle settimane, non hanno nascosto la natura 'libera' del loro rapporto e, a conferma di questo, Alex ha fatto una proposta ad Antonio.

'Dirlo qui dentro diventa una cosa diversa'

Delia, nelle settimane scorse (quando, cioè, il marito era ancora fuori dal programma), si è avvicinata tanto ad Antonio, con quest'ultimo che però ha chiaramente fatto capire a tutti di non aver voglia di intromettersi nel rapporto tra Duran e Belli. Cosa, questa, che l'attore ha apprezzato molto, al punto da ammetterlo in diretta subito dopo il suo ingresso.

Tale concetto è stato poi ulteriomente espresso proprio a Medugno nelle ultime ore, con Belli che ha candidamente affermato di essere pronto a soddisfare un desiderio della moglie. Belli, infatti, ha ammesso ad Antonio che Delia lgli avrebbe confidato di voler avere un rapporto a tre proprio con il modello e con la sua dolce metà.

Belli, a tal proposito, ha ammesso che l'idea "per me ci può stare", escludendo però di volerne parlare sotto le telecamere del programma. Ciò perché, altrimenti, "diventa una cosa diversa che poi non fermi più e fuori se ne parla a oltranza".

'La maggior parte delle cose le facciamo io e lei'

Belli, in merito al 'sogno' della moglie, ha poi continuato la sua discussione con Antonio.

In particolare, l'attore ha affermato al ragazzo che se ne potrebbe parlare una volta terminato il programma. "Quando usciamo possiamo andare io, te e lei in vacanza".

Alex ha anche assicurato a Medugno che, nel caso, porterebbe con loro anche "una amica". Belli, poi, ha anche voluto far capire al concorrente che, per lui e la moglie, non sarebbe la prima volta: "Noi abbiamo fatto incontri e giochi".

Nonostante questo, comunque, l'attore ha anche affermato come "la maggior parte delle cose le facciamo io e lei, da soli".

In attesa di capire cosa succederà in questo nuovo, potenziale 'triangolo', Belli si è reso anche protagonista di un inatteso complimento verso Lulù, attualmente in nomination per finire in finale. Alex, in particolare, ha definito la principessa come "iconica", mettendo in risalto anche il fatto di avere delle parodie al di fuori della casa. Cosa, questa, che per l'attore succede quando "si arriva oltre".