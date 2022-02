Lea–Un Nuovo Giorno tornerà in onda con la seconda puntata martedì 15 febbraio in prima serata su Rai 1.

La protagonista Lea Castelli verrà a sapere che i genitori del piccolo Koljia avranno rinunciato all'adozione e il bambino rischierà di dover tornare nell'orfanotrofio in Russia. Inoltre, Lea dovrà affrontare l'ira di Anna e questo la costringerà ad affrontare anche l'ex marito Marco.

Anticipazioni Lea: i genitori di Koljia rinunciano all'adozione

Il 15 febbraio andrà in onda la seconda delle quattro puntate che compongono la nuova Serie TV con Anna Valle.

Nel primo appuntamento, i telespettatori hanno modo di conoscere Lea Castelli (Anna Valle), tornata al suo lavoro di infermiera presso l'ospedale di Ferrara dopo un anno di aspettativa. Qui avrà rivisto l'ex marito Marco, scoprendo di dover lavorare a stretto contatto con lui visto che sarà diventato il nuovo primario del suo reparto.

Nel corso della nuova puntata, arriverà il giorno del compleanno di Martina, la figlia di Arturo. Un assistente sociale invece, annuncerà che i genitori adottivi di Koljia, il bambino affetto da un cancro alle ossa, avranno rinunciato all'adozione del piccolo. Pertanto il bambino dovrà tornare nell'orfanotrofio russo.

Lea Castelli discuterà con Anna e Marco

Nel corso del secondo episodio della serata, intitolato 'Vie di fuga', Lea si ritroverà a discutere prima con Anna, che riverserà su di lei tutta la sua rabbia, e poi con Marco.

L'ex marito si sarà riscoperto innamorato della ex moglie e vorrà riconquistarla. Peccato che Lea non sia disposta a tornare indietro.

Intanto, in ospedale, tornerà Martina per togliere il gesso dal braccio. Sarà in questa occasione che Marco si renderà conto che Arturo, il musicista padre della bambina, potrebbe essere un ostacolo per il suo piano atto a riconquistare Lea.

In ospedale in seguito, arriverà la 13enne Viola, una ragazzina abituata a frequenti ricoveri.

Come rivedere le puntate di Lea-Un nuovo giorno

Il nuovo medical drama targato Rai è ambientato nella città di Ferrara. Nel cast oltre ad Anna Valle (Lea Castelli), anche Giorgio Pasotti che interpreta l'ex marito della protagonista.

Tra gli altri, anche Mehmet Günsür (Arturo), Primo Reggiani (Pietro) ed Eleonora Giovanardi (Anna).

Prodotta da Rai e Banijay Studios, Lea-Un nuovo giorno si compone di otto episodi suddivisi in quattro puntate da due episodi ciascuna. La regia è di Isabella Leoni. Oltre alla messa in onda su Rai 1, la serie tv con Anna Valle e Giorgio Pasotti sarà disponibile anche in replica sulla piattaforma streaming Raiplay. Per poter accedere ai contenuti, basta essere in possesso di una mail valida e di una password.