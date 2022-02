Che cosa succede nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 9 febbraio 2022 su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay? Vittorio ha deciso di lasciare spazio a Sandro, innamorato dì Tina e deciso a riconquistarla. La giovane Amato non è così felice, anche perché si sente tradita da Conti, con il quale si era lasciata andare. Agnese e Salvatore sono preoccupati per il futuro di Tina, che rischia di mandare in frantumi il suo matrimonio. Intanto, Gemma è sempre più nervosa e Stefania lo nota. E' evidente che la giovane Zanatta nasconda qualcosa di molto importante che le sta togliendo la sua solita gioia di vivere.

Attenzione anche a Flora che, nonostante sappia di screditare l'immagine di suo padre, decide di schierarsi dalla parte di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata di mercoledì 9 febbraio 2022

Veronica è in ansia per quanto sta succedendo tra Ezio e Gloria, sempre più vicini. Inoltre, sa che Gemma è a conoscenza del segreto della povera Moreau e l'ha invitata a mantenere il silenzio, perché è una faccenda che non la riguarda. Solo Ezio e Gloria hanno il diritto di dire a Stefania la verità. Il signor Colombo e Armando hanno parlato a lungo della penosa situazione di Gloria, entrambi preoccupati per le conseguenze.

Stefania nota il nervosismo della sorellastra e non immagina nemmeno quale sia il reale motivo.

La giovane Zanatta, dal canto suo, è dell'idea che la verità dovrebbe venire a galla, per il bene di tutti: sarà lei a parlarle?

Flora testimonia a favore di Adelaide

Marco ha scoperto da Umberto la verità su Achille e Adelaide. Il giovane ora è deciso a salvare le sorti della zia, ma non sa che Guarnieri gli ha mentito: la morte di Ravasi non è stato affatto un incidente.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marco metterà in atto l'idea che ha proposto a Umberto: far testimoniare Flora a favore di Adelaide, dicendo agli inquirenti che Achille Ravasi è un assassino. In questo modo, la situazione prenderebbe una piega decisamente diversa.

Umberto deve stare attento anche a Dante, che ha intenzione di soffiare a lui e a Vittorio Il Paradiso.

Occorre agire in fretta prima che sia troppo tardi.

Tina tra due fuochi, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Salvatore e Agnese (Antonella Attili) si schierano dalla parte di Sandro, deciso a riconquistare Tina con il prezioso aiuto di Vittorio.

Tina si sente tradita da entrambi, che l'hanno fatta soffrire chi nel passato e chi ora. La giovane Amato avrà un'altra notizia che la metterà in crisi nella puntata de Il Paradiso delle Signore di domani 9 febbraio: Brivio non la sceglierà come protagonista del suo musicarello.