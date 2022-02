Prosegue l'appuntamento con Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorpresa.

Occhi puntati sull'atteggiamento di Deniz che non passerà inosservato e che desterà non pochi sospetti in Serkan, mentre Eda si ritroverà a fare i conti con una situazione complicata che rischierà di metterla nei guai.

Anticipazioni Love is in the air 28 febbraio-4 marzo: Deniz corteggia Serkan

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Love is in the air previste fino al 4 marzo 2022, rivelano che la signora Deniz si convincerà sempre più del fatto che l'architetto si sia infatuato di lei.

Per questo motivo, quindi, Deniz inizierà a corteggiare Serkan, con la speranza che tra di loro possa accadere qualcosa di inaspettato.

Tuttavia, la reazione di Serkan non sarà affatto delle migliori: quando l'architetto si renderà conto che questo rapporto sta prendendo una brutta piega, farà un passo indietro e deciderà di rinunciare al progetto del porto.

Di conseguenza, però, le sorti della Art Life risulteranno essere compromesse e tutti si metteranno all'opera per cercare una soluzione ed evitare il peggio.

Le anticipazioni di queste nuove puntate previste dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, rivelano che Serkan rimasto all'oscuro della verità dei fatti, quando scoprirà come stanno le cose andrà su tutte le furie, in primis con Eda.

Eda nei guai, Serkan cambia lavoro: trame Love is in the air al 4 marzo 2022

Al tempo stesso, però, deciderà di salvare almeno il progetto di Eda in Italia, vendendo le sue quote.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni rivelano che Serkan deciderà di organizzare anche una cena con i suoi amici cari, per dare loro un annuncio importante.

Sarà in questo contesto che l'architetto annuncerà la sua nuova professione: diventerà un insegnate alla facoltà di Architettura.

Insomma una nuova settimana ricca di colpi di scena quella di Love is in the air, la fortunata serie turca di Canale 5 che si avvia verso il gran finale di questa seconda e ultima stagione che saluterà presto il pubblico.

Ascolti sempre positivi per la soap con Eda e Serkan nel daytime Mediaset

La serie con Eda e Serkan, malgrado i buoni ascolti registrati anche in Turchia, non è stata rinnovata per una terza stagione, motivo per il quale presto si arriverà al gran finale di sempre anche in Italia.

Per la primavera 2022, infatti, è prevista la messa in onda degli episodi conclusivi di questo fortunato prodotto televisivo, che saluterà così il pubblico di Canale 5.

E, questa soap opera, non sarà l'unica a salutare gli spettatori italiani dato che sempre entro quest'anno, è previsto anche il gran finale di sempre Una vita, la soap opera spagnola ambientata ad Acacias 38, che in questi anni ha saputo catalizzate l'attenzione di un numero crescente di spettatori.

Intanto, la media di ascolti continua ad essere molto positiva in daytime: più di 1,8 milioni di spettatori seguono ogni giorno le vicende della coppia Eda-Serkan, permettendo alla rete ammiraglia del Biscione di arrivare a toccare anche picchi del 18% di share in daytime, assicurando così un buon traino a Pomeriggio 5.

Cosa andrà in onda al termine di questa soap? Chi prenderà il posto di Eda e Serkan nel daytime Mediaset? I fan delle soap turche sperano che venga trasmesso il gran finale di Brave and Beautiful, l'altra soap turca sospesa a inizio settembre per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne nel daytime della rete ammiraglia.