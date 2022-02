Katia Ricciarelli torna a puntare il dito contro Manila all'interno del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata del daytime del 21 febbraio, è stato trasmesso un confessionale in cui la cantante lirica non si fa problemi ad attaccare l'ex Miss Italia.

In particolar modo questa volta Katia ha messo in discussione Manila e il suo passato lavorativo, lasciandosi andare a una dichiarazione che potrebbe mandare su tutte le furie la showgirl.

Katia Ricciarelli sparla di Manila nel confessionale del GF Vip

Subito dopo l'ultima puntata serale del GF Vip, Katia Ricciarelli non si è fatta problemi a sparlare di Manila nel confessionale.

La cantante lirica, alla luce degli accesi scontri che aveva avuto in diretta tv con Manila, si è sfogata con gli autori ed ha messo in dubbio anche la carriera della showgirl, nota al grande pubblico per la sua vittoria al concorso di bellezza gestito da Patrizia Mirigliani.

"Cosa hai fatto tu? Miss Italia, hai mostrato le gambe e vinto un premio", ha sbottato Katia sparlando di Manila Nazzaro.

Il duro attacco di Katia contro Manila potrebbe riaccendere tensioni al GF Vip

Affermazioni che non sono passate inosservate e che ancora una volta confermano il clima di grande tensione che si respira in questi giorni all'interno della casa del Grande Fratello Vip, a poche settimane ormai dall'attesissima finale che proclamerà il vincitore di questa sesta edizione.

Così Katia Ricciarelli sembra non essere disposta a sotterrare l'ascia di guerra nei confronti di Manila, che fino a poco tempo fa era una delle sue migliori amiche all'interno della casa del GF Vip.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e s, nel corso delle prossime puntate serali del reality show Mediaset ci sarà spazio per nuovi confronti tra le due primedonne di questa sesta edizione, nelle ultime ore Manila ha chiarito la sua posizione con Soleil Sorge.

Manila si confronta con Soleil al Grande Fratello Vip dopo le tensioni

Anche con l'ex protagonista di Uomini e donne, proprio come con Katia, erano nate delle incomprensioni nel corso delle ultime settimane, tali da portarle ad allontanarsi l'una dall'altra.

Nella serata del 20 febbraio, però, Manila ha scelto di prendere in mano le redini della situazione ed è intervenuta in prima persona per mettere da parte questa situazione tensiva con Soleil.

Le due sono state protagoniste di un confronto all'interno della casa del GF Vip dove si sono raccontate a vicenda quello che non avevano gradito dei reciproci atteggiamenti, senza nascondere di essersi mancate in queste settimane e di aver fatto fatica a "ignorarsi", arrivando quasi a togliersi il saluto.