Questo sabato 5 febbraio è stata registrata la diciottesima puntata di Amici21, la quale andrà in onda questa domenica 6 febbraio, a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Dopo una settimana di stop, riprenderanno le sfide per la corsa al serale degli Amici di Maria De Filippi. Anche in questa nuova puntata ci saranno eliminazioni, nuovi ingressi e non mancheranno le polemiche tra i vari professori della scuola.

Cosmary eliminata ad Amici21

Sin dal suo ingresso nella scuola, Cosmary ha avuto un percorso un po' altalenante, non convincendo gli insegnanti di danza.

Nella prossima puntata, Veronica Peparini richiederà una sfida immediata con la giovane ballerina di Amici21. La sfida sarà giudicata da Garrison. Purtroppo per lei, questa volta Cosmary non convincerà il giudice e perderà la sfida, abbandonando per sempre la scuola.

Dopo la sua uscita dallo studio, Maria De Filippi si renderà conto che Alex risulta essere molto triste per l'eliminazione della sua ragazza e gli concederà di andare a consolarla per un po'.

Gare di ballo ad Amici21

Durante la diciottesima puntata, entrerà in studio Anbeta per giudicare ben due gare di ballo: una sulla versatilità e un'altra sulla tecnica di modern. Nella prima gara, al primo posto ci sarà Carola, seguita da Dario, Alice, Serena e, infine, Christian.

Nella seconda gara, al primo posto ci saranno Carola e Dario, a pari merito, seguiti da Alice, Serena e Christian. Mattia non parteciperà a causa dell'infortunio alla caviglia.

In seguito ai risultati della gara, scoppierà una discussione tra Veronica Peparini e Anbeta per un'incomprensione.

Christian eseguirà anche il compito della maestra Celentano e riconfermerà la sua maglia per la corsa al serale e vincerà la prova Oreo.

Invece, Carola sarà la vincitrice della prova Tim e potrà esibirsi nuovamente.

Nuovo ingresso ad Amici21

In queste settimane la maestra Celentano ha indetto dei casting di ballerini latino-americani per cercare di sostituire Mattia, poiché il giovane allievo risulta essere infortunato da diverso tempo. Durante le selezioni, la maestra ha trovato un potenziale candidato, di nome Leonardo.

Pertanto, durante la prossima puntata, Alessandra Celentano proporrà una sfida immediata tra i due ballerini. Purtroppo, però, Mattia - per il dolore alla caviglia - non potrà esibirsi. Quindi, automaticamente, la sfida sarà annullata, ma verrà comunque aggiunto un nuovo banco per Leonardo, il quale farà ufficialmente ingresso all'interno della scuola.

A tal proposito non mancheranno le polemiche tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Gare dei cantanti

Carlo Verdone farà il suo ingresso in studio per giudicare la gara cover dei cantanti di Amici21. Luigi non sarà presente e non parteciperà ad alcuna gara. Al primo posto si posizioneranno Alex e Sissi, con 10, seguiti da Aisha e Calma con 9,5, Albe ed LDA con 8,5.

Infine si posizionerà ultimo Crytical con 8.

Durante la puntata, inoltre, i cantanti verranno chiamati sul palco per stilare una classifica di chi, secondo loro, meriterà il serale e chi no. Agli ultimi posti ci saranno Albe e Calma, ma non verranno eliminati dalla scuola. Al primo posto, invece, Alex, seguito da Sissi, LDA, Luigi, Crytical e Aisha.

Infine, durante la settimana, i cantanti sono stati votati dal pubblico in base ai loro inediti. Da tale votazione, al primo posto ci sarà Alex, seguito da LDA, Luigi, Albe, Crytucal, Sissi, Aisha e, infine, Calma.

Durante la settimana Lorella Cuccarini ha richiesto una comparata tra Alex e Calma sulle note di Bon Jovi. Questa volta, la vittoria sarà di Alex, il quale si prenderà una rivincita dopo la sfida lanciata da - nella scorsa puntata - tra i due cantanti.