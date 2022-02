Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Eda e Serkan proveranno a godersi la luna di miele, ma poi Piril chiederà alla novella sposa di reggergli il gioco perché dovrà risolvere il problema delle carte bloccate di Serkan. Infatti, l'Art Life avrà seri problemi finanziari, ma Bolat non saprà nulla.

Eda e Serkan proveranno a godersi la luna di miele

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Kerem scoprirà che Pina non è fidanzata, in quanto telefonicamente aveva chiamato "Tesoro" suo fratello gemello.

Nel mentre, Piril nasconderà ai novelli sposi un problema molto grave inerente al progetto in Qatar. La donna però si riprometterà di parlarne a Serkan al ritorno dalla luna di miele.

Intanto, il viaggio di nozze in Italia di Eda e Serkan verrà turbato quando la giovane protagonista scoprirà che la signora Deniz avrà pubblicato notizie false su una presunta storia tra lei e Serkan. Quest'ultimo, allora, per non far arrabbiare sua moglie, deciderà di rinunciare al progetto del porto proposto dalla signora Deniz.

Allo stesso tempo, in Turchia, Piril parlerà della delicata situazione dell'Art Life con Aydan. Quest'ultima, infatti, avrà avuto problemi con la carta aziendale e spiegherà che la società si potrà salvare solo con l'aiuto della signora Deniz.

Nel mentre, Eda e Serkan proveranno a godersi la luna di miele, ma Piril rivelerà all’amica che per un problema legato al progetto in Qatar, la banca dovrà bloccare tutte le carte di Serkan e della società.

Piril vorrà risollevare le sorti dell'Art Life

Poco dopo, Piril chiederà ad Eda di stare al gioco per risolvere il problema del blocco delle carte di credito di Serkan.

Questo segreto genererà tensioni tra i novelli sposi, in quanto Serkan non capirà perché Eda gli impedisca di fare spese. Nel frattempo, Aydan proverà ad ingraziarsi Deniz, in quanto potrebbe essere l'unica a risollevare le sorti dell'Art Life.

Intanto, Aydan non sarà a conoscenza del segreto di Piril ed Eda e a causa di ciò arriverà rovinerà tutto.

Proprio per questo motivo, si tenterà una strada alternativa: scacciare il malocchio con un antico metodo della nonna di Seyfi.

Successivamente, Eda e Piril proveranno a salvare la società. In particolare, la giovane protagonista accetterà che suo marito vada da solo dalla signora Deniz nell'isola in cui si dovranno svolgere i lavori. Poi, però, Eda ci ripenserà e deciderà di accompagnarlo.

Infine, Piril sarà molto preoccupata per le sorti dell'Art Life e per questo proverà a concludere il progetto in Qatar, ma la sua mediazione non avrà successo.