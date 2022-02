Proseguono le avvincenti anticipazioni di Love is in the air: nelle puntate della soap turca con protagonisti Hande Erçel a Kerem Bürsin che andranno in onda dal 21 al 25 febbraio i telespettatori assisteranno al viaggio di nozze di Eda e Serkan, ma il viaggio non sarà privo di momenti di tensioni. Delle notizie provenienti dalla Turchia turberanno entrambi i novelli sposi che vivranno momenti poco piacevoli.

Eda e Serkan in viaggio di nozze in Italia

Gli episodi di Love is in the air che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio vedranno Eda e Serkan ormai marito e moglie.

Sebbene le voci di gossip vogliano i due attori nella vita reale ormai distanti dal punto di vista sentimentale, i due protagonisti della soap sul set regaleranno ai telespettatori momenti di romanticismo alternati a momenti di tensione. Infatti, dopo aver coronato il loro sogno d'amore giungendo all'altare, l'architetto e la paesaggista partiranno finalmente per il loro viaggio di nozze alla volta dell'Italia.

Mentre si trova in viaggio di nozze con il suo amato, Eda scoprirà che, in maniera subdola, la signora Deniz ha pubblicato delle informazioni del tutto false circa una relazione che lei avrebbe avuto con suo marito per disturbare la felicità della coppia. A questo punto, vedendo la moglie dispiaciuta, Serkan deciderà di non prendere parte al progetto sul porto perché proposto proprio da Deniz.

La situazione sembrerà appianarsi quando un'altra brutta notizia raggiungerà gli sposini, impedendogli di godersi la luna di miele.

La ArtLife in una grave crisi economica

Piril, infatti, rivelerà a Eda che la ArtLife ha dei problemi con il progetto che vede impegnata l'azienda in Qatar. Le banche, infatti, hanno bloccato tutte le carte di credito non solo dell'azienda ma anche quelle personali di Serkan, il quale sarà ignaro di tutto l'accaduto.

Il comportamento di Eda nei confronti dell'architetto, però, non mancherà di generare tensione nel rapporto.

Infatti, Serkan proprio non riuscirà a capire il motivo per cui la moglie non solo gli impedisca di fare ogni tipo di acquisto o spesa ma anche il motivo per cui improvvisamente Eda chiederà di lasciare l'Italia per fare immediatamente rientro ad Istanbul.

Insomma, pare proprio che per la coppia i problemi non siano finiti con i fiori d'arancio. I due protagonisti dovranno ancora far fronte a numerosi impedimenti che si frapporranno tra loro e la felicità completa. Per scoprire se e come la ArtLife riuscirà a superare la crisi economica in cui è piombata, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air che sveleranno i nuovi intrighi della serie turca.