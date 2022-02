Ci saranno interessanti sviluppi nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane e mesi. Thomas è ancora in ospedale ma si sta lentamente riprendendo dopo la delicata operazione al cervello che gli ha salvato la vita. Hope gli è sempre stata accanto e lo sta facendo tutt'ora. Nel frattempo, Steffy è in crisi per quanto successo con Liam e prega che Hope e Finn non vengano mai a sapere nulla. La convalescenza di Thomas non sarà breve e nemmeno semplice, ma un nuovo colpo di scena è pronto a sorprendere i telespettatori della soap opera.

Anticipazioni di Beautiful: Liam continua a mentire a sua moglie

Ridge è felice che Thomas si sia ripreso ma è rimasto scioccato dopo aver scoperto che in casa teneva il manichino di Hope e che l'ha baciato. Forrester non smette di ringraziare Hope per la vicinanza mostrata al figlio e per il fatto di averlo perdonato.

Tuttavia, le anticipazioni di Beautiful svelano che Thomas spiazzerà Ridge confidandogli di essere ancora innamorato di Hope. Una confessione che metterà Forrester in ansia, visto quanto successo.

Liam e Steffy continueranno a mantenere il segreto sulla loro notte di passione, che non sembra essere stata così casuale. Entrambi hanno ammesso di aver sentito il desiderio di tornare a essere una famiglia, sebbene consapevoli che sia impossibile.

E così, dopo le suppliche di Steffy, Liam continuerà a mentire a sua moglie, ma sentendosi tremendamente in colpa.

Finn inizia a sospettare di Steffy

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful, Finn seguirà da vicino la lenta ripresa di Thomas e noterà che qualcosa non sta andando per il verso giusto, ma non sul versante medico.

Finn ha un grande intuito e capirà che Steffy nasconde qualcosa. La sua indole sempre allegra non sembra appartenerle più. La giovane Forrester e Liam non smetteranno di parlare della loro notte d'amore e pare che qualcuno li becchi in flagrante.

Hope e Thomas tornano insieme? Le anticipazioni di Beautiful

Liam noterà che Hope è molto vicina a Thomas e ne sarà molto preoccupato.

Il giovane Forrester farà credere alla sia famiglia di essere cambiato e si comporterà in modo impeccabile.

E così, Hope inizierà a vedere Thomas sotto una nuova luce, notando quanto sia dolce e premuroso con Douglas e con le persone a lui vicine.

Inevitabilmente, Hope accorcerà le distanze con Thomas e il loro rapporto diventerà ancora più stretto una volta che la notte di passione di Liam e Steffy non sarà più un segreto. Ma il giovane Forrester è davvero cambiato o sta mentendo per raggiungere il suo obiettivo?

A quanto pare, Thomas non ha affatto risolto il suo problema psicologico: nelle nuove puntate di Beautiful, ingannerà tutti pur di riavere Hope nella sua vita.