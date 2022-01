Molte novità accadranno durante le prossime puntate di Love is in the air in programma a breve su Canale 5. Le trame turche della serie tv annunciano che Aydan Bolat sospetterà Kerem di furto quando perderà misteriosamente un anello, regalatole dalla suocera.

Anticipazioni Love is in the air: Pina e Kerem cambiano idea sulla relazione a distanza

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente sui teleschermi italiani annunciano che Kerem (Sina Özer) sarà vittima di alcune pesanti accuse da parte di Aydan.

Tutto inizierà quando Serkan sarà costretto a vendere le proprie azioni per salvare l'Art Life dal fallimento. Pina, a questo punto, si troverà senza lavoro, tanto che il padre le annuncerà che dovrà tornare a Londra entro poche settimane. Una notizia, che ovviamente sconvolgerà la cugina di Serkan, che sarà costretta a dire addio a Kerem. Tuttavia, i due giovani non si lasceranno scoraggiare e per questo cercheranno una soluzione, sebbene all'inizio avessero deciso di non affrontare una relazione a distanza.

Kerem si iscrive alla facoltà universitaria

Nelle ultime puntate della seconda stagione di Love is in the air, Eda convincerà Kerem a lottare per ottenere una borsa di studio per diventare un vero architetto.

Per questa ragione, il giovane si getterà a capofitto per raggiungere il suo obbiettivo con la speranza, che lui e Pina si ritrovino a vivere nello stesso campus. Un impegno, che darà buoni risultati, visto che l'ateneo gli verrà incontro per il 75% delle spese.

Anche in questo caso, Kerem dovrà affrontare altri problemi. Il giovane, infatti, non avrà a disposizione il 25% restante, in quanto un umile giardiniere proveniente da una modesta famiglia.

Ma ecco che Burak si dirà disposto a prestargli la cifra necessaria per laurearsi proprio quando aveva deciso di rinunciare ad iscriversi alla facoltà universitaria.

Aydan sospetta che l'aiutante di Eda le abbia rubato un anello

Ma i guai per Kerem non saranno finiti qui in quanto sarà vittima di un equivoco. Burak (Sinan Helvacı), infatti, chiederà all'amico di mantenere il massimo riservo sui soldi che gli ha prestato per pagare l'intera retta universitaria.

Nel frattempo, Aydan (Neslihan Yeldan) inizierà ad insospettirsi dell'aiutante di Eda (Hande Ercel), quando smarrirà un prestigioso anello regalatole dalla suocera. La signora Bolat, infatti, crederà che Kerem si sia pagato gli studi universitari, rivendendo l'antico monile dopo averglielo rubato. Alla fine, i telespettatori apprenderanno che Kiraz e Can non sono altro che i responsabili della rapina alle spalle della madre di Serkan (Kerem Bursin) per un motivo alquanto bizzarro.