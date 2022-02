Delia Duran continua a essere al centro delle dinamiche di questo GF Vip 6. Nel corso delle ultime ore la modella venezuelana è tornata a parlare della sua love story tormentata con Alex Belli, confermando di fatto la volontà di mettere la parola fine a questa relazione.

Al tempo stesso Delia si è ritrovata ad affrontare anche le voci che circolavano in casa legate a un presunto bacio con Barù, tali da aver scatenato l'ira di Jessica, che ormai non nasconde più il suo interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca.

Delia conferma di voler lasciare suo marito Alex Belli: il nuovo duro sfogo al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore Delia è tornata a puntare il dito contro suo marito Alex Belli, per la vicenda del triangolo che si è creata nella casa del GF Vip 6. La modella ha sbottato perché sostiene che Alex abbia creato un feeling pazzesco con Soleil nel corso di queste settimane, al pari di quello che avrebbero creato loro nel giro di tre anni.

Per questo motivo, Delia ha nuovamente confermato la sua intenzione di chiudere con Alex e lo ha mandato a quel paese. "È una presa in giro, fa un gaming che non mi appartiene, che se ne vada a quel paese", ha sbottato Delia durante un confronto proprio con Soleil Sorge.

Soleil Sorge si confronta con Delia sul 'caso Alex Belli'

Immediata la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne, la quale ha fatto notare a Delia che in queste settimane ha un po' esagerato con il marito, dato che ha più volte ribadito la fine del loro matrimonio, arrivando anche a lasciarlo in diretta televisiva su Canale 5, senza neppure avere un confronto diretto.

E poi ancora, come se non bastasse, in queste ultime ore Delia si è ritrovata al centro delle polemiche anche per il suo avvicinamento sospetto nei confronti di Barù. Si era vociferato che tra i due potesse esserci stato un bacio all'interno della casa del GF Vip e, ovviamente, queste indiscrezioni hanno messo in subbuglio i concorrenti.

Delia Duran fa chiarezza sul rapporto con Barù al Grande Fratello Vip 6

In particolar modo Jessica non ha nascosto la sua amarezza per questo possibile bacio che sebbene sia stato smentito da Delia, ha creato un po' di caos. Al tempo stesso, la modella ha precisato che pur non avendo intenzione di spingersi oltre con Barù, intende essere libera di fare e dire ciò che vuole all'interno della casa del GF Vip, al di là del coinvolgimento di Jessica col nipote di Costantino Della Gherardesca.

"Io con Barù ci parlo soltanto e lo faccio anche per rispetto di Jessica. Ragazze io parlo con chi mi pare", ha sbottato Delia confermando di fatto di non accettare rimproveri da nessuno.