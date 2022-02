Da alcuni giorni hanno iniziato a circolare in rete voci sulla presunta cancellazione de Il Paradiso delle Signore. Stando a questi pettegolezzi, la soap di Rai 1 sarebbe in procinto di chiudere i battenti dopo questa sesta stagione. Molti telespettatori hanno espresso sui social la delusione e la rabbia per un'indiscrezione, che comunque non trova alcuna conferma.

Ha cercato di calmare gli animi uno degli interpreti della soap, Pietro Masotti. Il volto di Marcello Barbieri ha spiegato: "Non sono notizie ufficiali".

Pietro Masotti smentisce la chiusura de Il Paradiso delle signore

Dopo il piccolo caos scoppiato per la diffusione di alcune indiscrezioni che annunciavano la conclusione de Il Paradiso delle signore 6, Pietro Masotti è intervenuto sul suo profilo Instagram per rispondere alle domande dei fan. L'attore che presta il volto a Marcello Barbieri ha dichiarato: "Mi tocca fare una smentita, perché in molto mi stanno dicendo ‘ma è vero che lasci la serie? È vero che dopo questa stagione Il Paradiso finirà?’ No, ragazzi, non sono notizie ufficiali, quindi non le leggete e non gli date credito".

Dunque, stando alle dichiarazioni di Masotti, la fiction ambientata nel grande magazzino milanese non verrà né sospesa, né è prossima alla chiusura.

'Godetevi le ultime puntate': Pietro Masotti rassicura i fan de Il Paradiso delle signore

Sembra che i fan de Il Paradiso delle signore possano dormire sonni tranquilli. Pietro Masotti ha smentito la chiusura della soap. È possibile che la notizia della fine delle riprese, avvenuta di recente, sia stata interpretata in maniera errata.

Probabilmente sono state le parole "chiusura del set", annunciate dagli attori sui loro profili social, a dare vita all'equivoco. L'interprete pugliese ha concluso il suo messaggio rassicurante con un invito a seguire la soap: "Godetevi le ultime puntate della stagione, e poi domani….chissà".

Nel frattempo Il Paradiso delle signore 6 continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

La programmazione delle puntate inedite andrà avanti fino al mese di maggio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 4 marzo: Umberto cede a Dante le quote del grande magazzino

Le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 continueranno a stupire il pubblico con inattesi colpi di scena anche nei primi giorni del mese di marzo. Nello specifico, nella settimana dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 Umberto racconterà a Vittorio di averlo messo in una difficile situazione. L'uomo, infatti, avrà dovuto vendere a Romagnoli le sue quote del Paradiso delle signore. Intanto, Maria verrà a sapere che Rocco si è innamorato di un'altra donna e cadrà nello sconforto. Nel frattempo Stefania continuerà a sospettare che sia accaduto qualcosa tra il padre Ezio e la sua compagna Veronica.

Dopo aver appreso che Dante ha acquistato le quote azionarie di Guarnieri, Vittorio sentirà di aver subìto una grossa sconfitta. Come se non bastasse, il suo rivale sarà sempre più vicino a Beatrice, la quale continuerà ad ignorare le intenzioni dell'imprenditore. Intanto Maria prenderà la decisione di recarsi a Roma per affrontare il fidanzato faccia a faccia.