Le previsioni astrologiche di mercoledì 23 febbraio avranno in serbo tante sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno in modo diverso la sfera lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni proveranno a lasciarsi alle spalle i litigi con il partner, mentre altri saranno concentrati sul lavoro.

Nel dettaglio, i Gemelli, la Bilancia e i Pesci otterranno tante soddisfazioni, mentre il Cancro e il Sagittario metteranno il lavoro al secondo posto. Il Toro, il Leone e l'Acquario si lasceranno trasportare dal fuoco della passione, al contrario della Vergine e del Capricorno che prenderanno le distanze dalla persona amata.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 23 febbraio.

Previsioni astrologiche di mercoledì 23 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vorrete avere pieno controllo sul vostro lavoro. Non sopporterete le critiche e vi opporrete con tutte le vostre forze ai rimproveri. Il partner potrebbe non essere molto contento della situazione sentimentale. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non trascurarlo e di ascoltarlo di più.

Toro: non potrete fare a meno del partner. La sua presenza, infatti, vi provocherà sentimenti molto intensi. Vi prenderete cura di lui organizzando delle attività divertenti e spensierate. Sul lavoro, il rapporto con i vostri colleghi potrebbe subire una battuta d'arresto: il dialogo potrebbe essere la soluzione.

Gemelli: la giornata lavorativa di domani sarà molto positiva. Otterrete tutti i riconoscimenti desiderati e continuerete a lottare per avere la meglio sulle vostre insicurezze. Il partner potrebbe avere una richiesta particolare da farvi: prima di prendere una decisione, però, sarà importante analizzare la situazione.

Cancro: farete fatica a concentrarvi sul lavoro.

La vostra mente, infatti, vi spingerà a prendervi cura delle persone care. Sarete molto premurosi, ma l'eccessiva invadenza potrebbe compromettere il vostro rapporto. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di dedicarvi ai vostri hobby preferiti.

Oroscopo di domani 23 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete tanti sogni nel cassetto, ma la vostra priorità sarà rendere felice la persona amata.

Cercherete di consolarla e di infonderle coraggio. La passione sarà un elemento determinante del vostro rapporto, ma non mancherà l'affetto e il rispetto reciproco. Gli amici saranno tutti dalla vostra parte.

Vergine: il legame con il partner sarà molto travagliato. Avrete idee diverse su tanti argomenti. Questo potrebbe compromettere la stabilità di coppia. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non compiere mosse affrettate. Una piccola pausa potrebbe rivelarsi molto utile ad entrambi.

Bilancia: sarete molto fortunati. Le stelle saranno dalla vostra parte sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da una grande complicità e da un profondo affetto reciproco.

Gli amici saranno fieri di voi e faranno di tutto per rendervi felici.

Scorpione: sarete molto leali con i vostri amici. Crederete nel potere della sincerità e non sopporterete le bugie di alcun tipo. Avrete paura di ricevere delle nuove delusioni, ma cercherete di non farvi pilotare da questo pensiero. Sul lavoro la noia la farà da padrona, ma tutto andrà per il meglio.

Previsioni zodiacali del 23 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vita in famiglia sarà caratterizzata da numerosi incomprensioni. La situazione economica e quella domestica vi metteranno sotto pressione. Per fortuna, i vostri amici cercheranno di aiutarvi e di farvi tornare il sorriso. Il partner non sarà così tanto collaborativo.

Capricorno: vorreste provare a sistemare le cose con il partner, ma vi sembrerà di arrampicarvi sugli specchi. Farete fatica a trovare un punto d'incontro, soprattutto a causa delle recenti incomprensioni. Il supporto degli amici sarà fondamentale per voi e anche la famiglia farà del suo meglio per starvi accanto.

Acquario: vi sentirete a vostro agio accanto alla persona amata. Non sarete certi di piacergli, ma sarete stanchi di nascondere i vostri sentimenti. Proverete ad abbandonare l'eccessiva cautela e a concentrarvi sulle cose davvero importanti per voi. Potreste rimanere molto sorpresi.

Pesci: la vostra serenità vi aiuterà ad affrontare le sfide a testa alta. Proverete a non farvi trascinare dalle paure e concentrarvi sulle cose positive. Il lavoro andrà a gonfie vele, soprattutto per le lodi ricevute. Finalmente verrete valorizzati e, a breve, potrebbe esserci anche una piccola sorpresa in arrivo.