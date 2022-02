I giovani cantanti in gara a Sanremo 2022 stanno raccogliendo grandi consensi. Mentre Sangiovanni continua a ricevere complimenti dai suoi fan e in primis dalla fidanzata Giulia Stabile che lo supporta con grande amore, non è da meno Aka7even, la cui canzone sta piacendo molto anche ai suoi ex 'compagni' di Amici 20. E se i complimenti positivi dell'amico Deddy sono giunti immediati, non è stato da meno Raffaele Renda, che ha voluto complimentarsi con Luca (questo il nome all'anagrafe del cantante) nonostante i rapporti tra i due si siano un po' raffreddati a 'causa' di Martina Miliddi.

La storia con Martina all'interno di Amici

Il brano di Aka7even 'Perfetta così' è piaciuto molto ai fan del cantante la cui carriera musicale è sbocciata all'interno della scuola di Amici durante la scorsa edizione. Proprio all'interno della scuola, Luca ha stretto legami con gli altri partecipanti. Se con Sangiovanni sta condividendo anche quest'esperienza sanremese, chi segue il talent non avrà certo dimenticato la storia d'amore che ha visto protagonista proprio Aka e Martina Miliddi.

La relazione con la ballerina nata sotto i migliori auspici si è interrotta per volere della ragazza che affermò di provare interesse per un altro cantante della scuola, ossia Raffaele Renda. Quest'ultimo inizialmente si era fatto da parte in nome dell'amicizia che lo legava ad Aka7even.

Però, la scorsa estate, Martina e Renda decisero di iniziare una relazione amorosa lontani dalle telecamere che dura tuttora. Per questo, inevitabilmente, i rapporti tra Raffaele e Luca si raffreddarono, ma Renda ha voluto in maniera pubblica sottolineare il suo apprezzamento per Aka sul palco dell'Ariston.

Le parole di Raffaele per Aka

"Luca impeccabile come sempre, tanto maturo", ha scritto Raffaele su una sua Instagram Story che ha come oggetto una piccola parte dell'esibizione di Aka7even. Nonostante la sua relazione con Martina, il cantante non ha messo da parte la stima che prova nei riguardi di Luca, la cui carriera ha raggiunto in poco meno di un anno livelli molto elevati.

Aka7even, la cui partecipazione a Sanremo 2022 era stata messa in dubbio dalla sua positività al Covid-19 due settimane prima dell'inizio della kermesse, è riuscito a guarire in tempo per poter affrontare al meglio questa esperienza tanto importante per un cantante. Nella serata delle cover, Luca si è esibito con Arisa, che nella scuola di Amici fu la "professoressa" di riferimento proprio di Raffaele.