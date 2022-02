Sangiovanni sta riscuotendo grande successo sul palco dell'Ariston: 'Farfalle' sta piacendo molto al pubblico a casa che ieri, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, ha avuto la possibilità di esprimere la sua preferenza attraverso il televoto. E se nella prima classifica, quella stilata dalla sala stampa, si era piazzato tredicesimo, ieri 3 febbraio, unendo i voti, si è piazzato alla quinta posizione. Indossando il suo colore preferito, il rosa, questa volta in una tonalità più chiara rispetto a quella della prima esibizione, Sangio prima di lasciare il palco ha rivolto un saluto ad una persona per lui molto speciale, ossia Madame, all'anagrafe Francesca Calearo.

L'omaggio di Sangio per la cantante di 'Voce'

'Ciao Franci', ha detto Sangiovanni dopo aver cantato Farfalle. Immediatamente sui social tutti si sono chiesti chi fosse la fortunata che ha ottenuto un saluto in diretta dal palco della kermesse canora più seguita d'Italia. Ma chi segue il cantautore ha subito capito di chi parlava: Franci altri non è che Madame, la cantautrice vicentina amica di Sangio dai tempi del liceo. Fu proprio lei a credere per prima nel talento dell'amico tanto da presentarlo alla casa discografica che ancora oggi lo segue, la Sugar.

Madame, 20 anni, l'anno scorso ha preso parte al Festival con il brano 'Voce', ottenendo grande successo non solo per la canzone ma anche per il suo stile.

Stile che non manca di certo a Sangio: il diciannovenne si è fatto apprezzare certamente per la sua arte ma anche per i suoi messaggi di inclusività. Allo stesso modo, anche Francesca ha sostenuto l'amico sui social ripostando nelle Instagram Story l'esibizione del ragazzo.

Il cantante di 'Farfalle' sostenuto dall'amica e dalla fidanzata

L'amicizia tra Sangio e Madame si è tradotta in campo artistico in 'Perso nel buio', la prima canzone che ha visto i due vicentini collaborare per la prima volta. Il saluto a Francesca è stato spiegato dai fan da una motivazione ben precisa. Sangiovanni, infatti, ha affermato nell'intervista post-esibizione a Radio2 di aver avuto un momento di 'down', fortunatamente rientrato grazie all'intervento di chi gli vuole bene.

Probabilmente le parole di Madame lo hanno rincuorato: la ragazza ha già vissuto l'esperienza sanremese per cui chi meglio di lei può dare all'amico consigli utili per viversi al meglio le emozioni che il palco dell'Ariston può dare. Inoltre, Sangiovanni può sempre contare sul supporto di Giulia Stabile. La fidanzata del cantante anche ieri ha spinto i follower a votare per lui, affermando che merita il meglio e il televoto era di certo il modo migliore per stargli vicino. La classifica finale di Sanremo di certo subirà variazioni, ma la certezza di Sangio al momento risiede nell'amore dei suoi cari.