Da martedì 1 febbraio, su Rai1, aprirà i battenti la 72^ edizione del Festival di Sanremo. In conferenza stampa, Amadeus ha reso nota la scaletta relativa alle esibizioni dei cantanti. Come spiegato dal conduttore, Achille Lauro aprirà la kermesse canora mentre Giusy Ferreri sarà l'ultima cantante della prima serata.

La scaletta

Amadeus in qualità di direttore artistico e conduttore della kermesse canora, in conferenza stampa ha annunciato l'ordine di uscita degli artisti. A salire sul palco dell'Ariston per primo sarà il cantante romano Achille Lauro insieme al coro gospel Harlem con il brano Domenica.

A seguire, ci saranno altri due cantanti romani: Yuman con Ora e qui e Noemi con Ti amo non lo so dire.

Gianni Morandi sarà il quarto big con Apri tutte le porte: il brano del cantante emiliano è stato scritto da Jovanotti. A seguire ci sarà La Rappresentante di Lista con Ciao ciao e Michele Bravi con il brano Inverno dei fiori. In ordine di uscita, Massimo Ranieri sarà il settimo cantante in gara con Lettera al di là del mare. Tra gli artisti in gara della prima serata, ci sarà anche il duo formato da Blanco e Mahmood con la canzone Brividi.

A chiudere il quartetto della prima serata abbiamo Ana Mena con Duecentomila ore, Rkomi con il brano Insuperabile, Dargen D'Amico con Dove si balla e Giusy Ferreri con il brano Miele.

Gli ospiti

In conferenza stampa, il presentatore di Sanremo ha anche annunciato gli ospiti previsti nella prima serata. Dopo avere annunciato il suo ritorno, ci sarà Fiorello. Ma non solo, salirà sul palco dell'Ariston il tennista Matteo Berrettini reduce del torneo di Wimbledon: lo sportivo non ha vinto, ma è stato il primo italiano ad arrivare in semifinale in quel torneo.

Inoltre, ci sarà spazio anche per i Maneskin.

Amadeus invece, sarà accompagnato da Ornella Muti. A proposito dell'attrice, la diretta interessata ha replicato alle polemiche delle ultime ore che l'hanno investita.

Ornella Muti: 'Mi piace arrivare al cuore della gente'

Ornella Muti è finita al centro delle polemiche per avere espresso un commento sull'uso terapeutico della marijuana.

La diretta interessata ha spiegato di essere favorevole a quella per uso medico. In merito alla richiesta di cittadinanza russa, l'attrice ha rivelato di essere molto legata a quella nazione poiché tutta la sua famiglia ha origini russe.

Per quanto riguarda la presenza sul palco di Sanremo per Ornella Muti, la "valletta" ha affermato: "Questa sera farò qualcosa, ma non istituzionale. Mi piace arrivare al cuore della gente".