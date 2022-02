Venerdì 4 febbraio, al Festival di Sanremo 2022 sarà la serata delle cover. In un'intervista rilasciata a La Stampa, Emma ha spiegato perché ha deciso di portare un brano di Britney Spears. Come raccontato dall'artista salentina, la storia di Britney l'ha molto colpita. Inoltre, Marrone crede che il brano "Baby on more time" abbia un testo fortissimo.

I motivi di Emma

Emma sarà accompagnata per tutto il Festival da Francesca Michielin: quest'ultima sarà la sua direttrice d'orchestra. In gara, la 37enne salentina porterà il brano "Ogni volta è così".

Per quanto riguarda la serata delle cover, le due artiste hanno deciso di portare sul palco dell'Ariston un brano di Britney Spears "Baby on more time".

Nell'intervista, Emma ha spiegato il motivo della sua scelta: "Io e Francesca siamo da sempre 'poppettare' e orgogliose di Britney". Ma non è solo questo il motivo per cui è stata scelta Spears: "Il testo del pezzo è fortissimo". Marrone ha ricordato che la vicenda legata alla storia di Britney è stata per molto tempo al centro del clamore mediatico: "Quando ho sentito l'audio del momento in cui le è stato permesso di parlare davanti ad un giudice, mi sono scese le lacrime". Per questo motivo, Emma crede che raccontare quanto ha vissuto Spears sia come parlare di una rinascita.

Emma ha ribadito che la situazione di Britney Spears ha avuto un peso artistico e umano incredibile. A detta dell'artista, è impensabile che una persona debba essere vessata da chi, invece, l'avrebbe dovuta sempre proteggere.

'Una cover riarrangiata'

Come spiegato da Emma nell'intervista, Britney Spears era una bambina quando è salita sul tetto del mondo con Baby on more time.

La 37enne ha sottolineato che il padre, anziché sostenere la figlia nell'apice del suo successo, l'ha solamente vessata e trattata come un oggetto.

In merito alla cover che verrà portata sul palco di Sanremo 2022, Emma ha affermato: "Io e Francesca abbiamo riarrangiato la canzone". La diretta interessata ha anticipato che il brano farà ballare proprio tutti, compresa l'orchestra: "Sarà uno spettacolo".

La classifica parziale della 1^ serata

Martedì 1 febbraio la 72^ edizione del Festival di Sanremo ha aperto i battenti. Al termine dell'esibizione dei primi 12 artisti in gara, Amadeus ha reso nota la classifica parziale. Al primo posto troviamo Mahmood e Blanco con "Brividi", al secondo posto c'è La Rappresentante di Lista con "Ciao ciao", mentre al terzo posto troviamo Dargen D'Amico con "Dove si balla".

Dalla quarta alla sesta posizione ci sono: Gianni Morandi con "Apri tutte le porte", Massimo Ranieri con il brano "Al di là del mare", Noemi canta "Ti amo non lo so dire", Michele Bravi si è esibito con "Inverno del brano", Rkomi con "Insuperabile" e Achille Lauro con "Domenica". Gli ultimi tre gradini della classifica invece, sono occupati da: Giusy Ferreri con "Miele", Yuman con "Ora e Qui", e Ana Mena con "Duecentomila ore".