Il 10 febbraio festeggerà 19 anni ma Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, spera di ricevere qualche giorno prima il regalo di compleanno al Festival di Sanremo. Il cantautore esordirà martedì 1° febbraio sul palco dell’Ariston in coppia con Mahmood e da favorito alla vittoria finale. Secondo gli addetti ai lavori Brividi è uno dei brani destinati a lasciare il segno. Per l’artista bresciano sarebbe la consacrazione dopo un 2021 che l’ha portato alla ribalta delle classifiche con Mi fai impazzire, in coppia con Sfera Ebbasta, e Notti in bianco dopo il successo del primo disco, Blu Celeste, con brano dedicato ad un amico scomparso.

Blanco è appassionato di tatuaggi ed è fidanzato con Giulia Lisioli, originaria del bresciano, e conosciuta prima di conquistare la ribalta. Il diciottenne non ama parlare della sua vita privata ma nelle poche occasioni in cui ha affrontato l’argomento ha riferito di tenere molto a lei. “L’ho conosciuta in una fase in cui non facevo questo” – ha raccontato l’artista.

Dopo il boom sulle piattaforme musicali nel 2021 Blanco ha deciso di affrontare la grande sfida di Sanremo in coppia con l’amico Alessandro Mahmoud, vincitore del festival della canzone italiana nel 2019. Secondo gli esperti e i bookmaker il loro brano, Brividi, è tra i favoriti al trionfo finale.

Gli artisti esordiranno nel corso della prima serata del Festival e saranno chiamati sul palco da Amadeus e Ornella Muti come ‘ottavo big’ della serata dopo la performance di Massimo Ranieri.

Riccardo Fabbriconi è il nome all’anagrafe di Blanco che è nato il 10 febbraio 2003 a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia.

Le canzoni di Lucio Battisti, Pino Daniele e Lucio Dalla, artisti amati dal padre, accompagnano la sua gioventù e sono fonte di ispirazione per il suo percorso nella musica.

In adolescenza Blanco si avvicina all’hip hop ed a 17 anni arriva il primo successo con Quarantine Paranoid, Lp con il quale si fa notare dalla Universal Music prima dei successi in serie nel 2021.

Il brano Blu Celeste ed un maxi tatuaggio sulla pancia sono dedicati ad una persona cara venuta a mancare. Il cantautore ama i tattoo e quelli che ha inciso sul corpo hanno tutti un significato particolare.

In particolare il 18enne ha spiegato che l’angelo con una corona di spine che ha raffigurato sul petto mette in risalto un “suo lato marcio” pur precisando di essere “un bravo ragazzo”. L’artista ha tatuato anche il suo anno di nascita (2003) mentre sul lato destro del collo ci sono dei serpenti attorcigliati. Il rapper è fidanzato con una giovane originaria del bresciano, Giulia Lisioli, con la quale è stato visto per la prima volta ai Seeat music Awards.