Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta la vita e gli amori di alcuni abitanti di un lussuoso albergo di Monaco di Baviera. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 febbraio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul fallimento del tentato suicidio di Ariane, sulla rabbia di Erik per il comportamento disonesto di Christoph, sulla scoperta sorprendente di Selina, sui problemi politici di Rosalie e sull'arrivo di Hannes al Furstenhof.

Erik cerca il testamento di Ariane

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Maja e Florian troveranno Ariane priva di sensi al lago e allerteranno i soccorsi. L'intervento tempestivo dei due giovani salverà la vita ad Ariane. L'esperienza vissuta dai due ex finirà per farli riavvicinare. Erik verrà a sapere che Ariane gli aveva lasciato una lettera d'addio e il testamento prima di tentare il suicidio. Sconvolto, l'uomo cercherà i due documenti, scoprendo che sono finiti nelle mani di Christoph che potrebbe già averli distrutti. Furioso, l'uomo racconterà tutto ciò che è successo a Selina che si rifiuterà di credergli. Convinta dell'innocenza del Saalfeld, Selina deciderà di andare a parlargli, finendo per ascoltare una conversazione privata fra lui e Werner in cui ammette l'inganno nei confronti di Ariane.

In questo modo, la donna scoprirà che è stato Christoph a far credere ad Ariane di essere malata. A quel punto, l'albergatore pregherà la fidanzata di non denunciarlo alla polizia, ma quest'ultima lo farà lo stesso per poi raccontare tutta la verità ad Ariane.

Marita mette in difficoltà Alfons

Robert organizzerà un picnic per Cornelia e Benni, nel tentativo di aiutarli a recuperare il loro rapporto.

Un'ex diva dei musical, Marita Manicelli, giungerà al Furstenhof, destando l'attenzione di Werner ed Alfons. Nel corso della sua permanenza, la diva perderà una spilla che reclamerà ad Alfons, senza sapere che quest'ultimo l'ha già regalata ad Hildegard. Rosalie riuscirà a trovare un modo per risolvere i suoi problemi in politica fino a quando Andrè non farà saltare tutti i suoi piani.

Dopo aver scoperto che Vanessa è triste a causa della rottura del suo fioretto, Max deciderà di farle una bella sorpresa dato che lei non ha abbastanza soldi per acquistarne uno nuovo. Giungerà al Furstenhof l'ex fidanzato di Maja, Hannes Fröhlich, per spiegarle che tanti anni prima la lasciò soltanto perché il nonno di lei lo ricattò. Poco dopo, Maja rimarrà sconvolta dal motivo per il quale il giovane è arrivato a sorpresa a Bichleim.