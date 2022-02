Dopo gli ottimi ascolti ottenuti dalla prima puntata di Makari 2, trasmessa lo scorso 7 febbraio in prima serata su Rai 1, la serie TV poliziesca con Claudio Gioè, liberamente ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, tornerà con un nuovo episodio.

Stando agli ultimi spoiler e anticipazioni TV, la seconda puntata sorprenderà e non poco gli spettatori con diversi colpi di scena. In particolare, la relazione tra Saverio e Suleima, tornata in Sicilia per lavoro, entrerà ancora più in crisi dopo che il romanziere conoscerà una donna di nome Angela.

Nel cast della fiction Rai troviamo, oltre a Gioè, anche Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Tuccio Musumeci e Andrea Bosca.

La stagione 2 di Makari prevede tre puntate, suddivise in tre appuntamenti in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21 e 25 circa.

Trama 2^ puntata di Makari 2: tra Saverio e Suleima spunta un'altra donna

Nell'atteso secondo episodio di Makari 2 intitolato "Il lato fragile", che andrà in onda in prima visione su Rai 1 lunedì 14 febbraio, la felicità di Saverio (Claudio Gioè) per il ritorno in Sicilia della sua amata Suleima (Ester Pantano) non durerà a lungo.

Il rapporto tra la coppia, infatti, sembra non migliorare, anche a causa della presenza di Teodoro Bettini (Andrea Bosca) il capo di Suleima, che scatena la gelosia di Lamanna. A preoccupare Saverio poi è il cambiamento che vede nella sua amata: la ragazza infatti sta ormai crescendo e maturando e lui teme che presto la perderà.

Per cercare di distrarsi un po' e non pensare ai suoi timori, Saverio decide di prendere parte a un convegno della Onestà e Giustizia, una nota associazione che combatte il crimine organizzato. E qui conoscerà Angela, una donna dal grande fascino che farà colpo su Lamanna, che farà vacillare ancora di più la sua relazione con Suleima.

Anticipazioni Makari 2: Saverio indaga sulla misteriosa morte di un giornalista

Durante il convegno a cui è stato invitato dal suo amico Franco Pitrone, Saverio ritrova vecchie conoscenze e torna ad immergersi nel mondo del giornalismo, che si era ormai lasciato alle spalle.

Questo tuffo nel suo passato, sembra aprire le porte per un nuovo inizio lavorativo e Lamanna potrebbe essere tentato a lasciare Makari.

Tuttavia, a sconvolgere tutti i partecipanti al convegno è l'omicidio di Simone Triassi, un celebre scrittore e giornalista.

Saverio e il suo fidato Piccionello, che lo ha accompagnato anche in questa occasione, dovranno così indagare sulla misteriosa uccisione dell'uomo. Nel corso dell'indagine Lamanna dovrà anche capire se lui e Suleima saranno in grado di riuscire a superare la crisi e tornare ad essere finalmente felici insieme.

Come e dove vedere online tutte le puntate di Makari 2

Come già accaduto con la prima stagione, anche Makari 2 viene trasmesso in prima serata su Rai 1 e le tre puntate che compongono questa nuova stagione vanno in onda ogni lunedì a partire dalle 21 e 25, con il gran finale che è previsto per il 21 febbraio.

Per non perdere gli episodi della serie poliziesca con Claudio Gioè, è necessario sintonizzarsi sul primo canale della TV di Stato. Gli spettatori che non riusciranno a seguire in televisione le nuove indagini di Saverio Lamanna e la sua storia con Suleima, potranno recuperare le puntate anche online.

Sulla piattaforma streaming dell'azienda di viale Mazzini, Rai Play, a partire dal giorno successivo alla messa in onda, saranno disponibili tutti gli appuntamenti della seconda stagione di Makari.

La serie è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction ed è prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti.