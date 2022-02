Naughty Dog, produttrice del videogioco, conferma che nonostante le riprese stiano andando molto bene, la Serie TV basata su The Last of Us sarà rinviata probabilmente alla seconda metà dell’anno prossimo. Casey Bloys, Chief Content Officier della HBO lo ha confermato in un’intervista, non specificando però quali siano i motivi dietro questa scelta ma rassicurando i fan che la qualità sarà molto alta.

Il rinvio della serie tv

Nonostante si vociferasse che la serie fosse già stata completata e che le riprese fossero finite, Casey Bloys ha dichiarato che si stanno ancora facendo delle riprese in Canada e che sarà difficile vedere la serie sugli schermi prima del 2023.

In precedenza Neil Druckmann, il capo di Naughty Dog, aveva dichiarato di aver concluso il proprio lavoro con la serie ma questo non era affatto collegato al termine della serie tv stessa.

”Non andrà in onda nel 2022, stanno ancora girando in Canada. Immagino la vedrete nel 2023” afferma Casey. “Ho visto alcuni dei primi episodi e sono davvero estasiato. Craig ha già girato Chernobyl per noi, è un fantastico scrittore e regista. Quel che ho visto sembra fantastico dunque sono desideroso di vederla, ma non accadrà prima del 2023”.

Ciò che ha voluto specificare Casey Bloys, nell’intervista in cui smentisce l’uscita della serie entro il 2022, è che non sarà un nuovo Game of Thrones, puntando tutto sulla qualità alta della serie.

La serie tv da 100.000 dollari a episodio

La serie tv dell’action-adventure è stata prodotta da Sony Pictures e PlayStation Products con alla regia Craig Mazin, creatore della serie tv Chernobyl, e Neil Druckmann come co-creatore, sceneggiatore e anche produttore esecutivo. La serie racconterà il primo capitolo videoludico anche se con alcuni cambiamenti, come la data dell’inizio dell’epidemia che non sarà più il 2013 ma il 2023.

Come protagonisti avremo due volti noti di Game Of Thrones, Pedro Pascal come Joel e Bella Ramsey come Ellie mentre il fratello di Joel, Tommy, verrà interpretato da Gabriel Luna e la figlia del protagonista, Sarah, da Nico Parker.

Con un budget di 100 milioni di dollari solo per la prima stagione, la serie di The Last Of Us si inserisce tra le più costose di tutti i tempi.

Il videogioco firmato Naughty Dog

The Last of Us è un videogioco action-adventure di grande successo prodotto da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment nel 2003, che ha visto un remake del primo capitolo, un dlc e anche un secondo capitolo della serie.

Ambientato nel 2013, negli Stati Uniti d’America, in un mondo in cui un virus trasforma le persone in bestie assassine di diversa specie, il videogioco racconta la storia di Joel, un uomo che porterà con sé, proteggendola, la chiave per salvare il mondo da questa nuova epidemia.