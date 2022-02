Nelle ultime ore è arrivata la smentita alla notizia della possibile separazione tra il calciatore Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. La storica coppia ha risposto a suo modo alle illazioni e ai Gossip che li volevano in crisi, agendo in maniera diversa ma centrando entrambi il punto.

Le parole di Francesco Totti

Totti ha risposto sui social, pubblicando delle storie in cui ha smentito ogni separazione dalla moglie. “Nelle ultime ore ho letto tante cose su di me e la mia famiglia, non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news.

Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini. Sinceramente mi sono stancato di smentire”, ha affermato il Capitano, senza giri di parole, dopo ore ed ore di assalto da parte dei paparazzi e di speculazioni sui social in merito a una possibile separazione.

La reazione di Ilary Blasi

La showgirl non è stata diretta come il compagno, ma ha risposto a quelle che la coppia bolla come fake news. Blasi ha postato sul suo profilo social una storia in cui mostrava il suo viso ed una linguaccia, mentre viaggiava in treno, ma questo non ha fatto altro che aumentare le polemiche in quanto molti hanno notato la mano sinistra della Blasi senza fede nuziale.

Per smentire tutto ancora una volta, Ilary ha postato una storia in cui era a cena con tutta la sua famiglia, compreso il marito Francesco Totti.

I paparazzi li hanno accerchiati, chiedendo un bacio, ed ancora una volta Totti ha risposto con poche parole e tanta ironia: “Sono vent’anni che ci baciamo”. Ha affermato per poi continuare: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”.

Solo smentite da parte di una delle coppie più durature dello spettacolo, nonostante alcune testate giornalistiche continuano a cercare indizi sulla presunta crisi ed i paparazzi vanno alla ricerca di qualche segno di instabilità nella coppia romana.

La presunta crisi

Dopo un articolo pubblicato da Dagospia, che ha lanciato la bomba sulla presunta crisi tra Totti ed Ilary Blasi, si sono rincorse numerose voci sul web, tra queste circolava anche la storia di un presunto tradimento dello storico capitano giallorosso con un'altra donna: Noemi Bocchi.

Le speculazioni sono iniziate dopo una presunta lite della coppia al lago di Castelgandolfo. Seguite poi dalle voci di una presunta vicinanza di Totti e di Bocchi accomunati dalla passione per il padel, che sarebbe stata la causa scatenante di una possibile relazione tra i due. Relazione smentita con forza dai componenti della famiglia Totti-Blasi.