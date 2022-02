Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 2 marzo, sarà un giorno di felicità per Tina (Neva Leoni) e Sandro (Luca Capuano) che saluteranno gli amici con una festa a sorpresa organizzata da Vittorio (Alessandro Tersigni). Per Maria (Chiara Russo), invece, sarà molto difficile riuscire a superare la delusione dopo aver saputo di essere stata tradita. Dante (Luca Bastianello), nel frattempo, continuerà a tramare alle spalle di Vittorio, ancora ignaro di tutto, e Flora (Lucrezia Massari) chiederà a Umberto (Roberto Farnesi) quando avrà intenzione di affrontare Conti.

Infine, Anna (Giulia Vecchio), avrà difficoltà nel comunicare a Salvatore (Emanuel Caserio) che sua figlia Irene non vuole trasferirsi a Milano.

Maria sarà distrutta dal tradimento di Rocco

Al Paradiso delle signore 6, mercoledì 2 marzo sarà un giorno felice per Tina e Sandro. Dopo la grave crisi matrimoniale, i due coniugi ritroveranno l'intesa e decideranno di lasciare Milano per ricominciare la loro vita insieme a Londra. Vittorio, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di lasciar andare via i suoi amici senza organizzare una bella festa a sorpresa in loro onore. Maria sarà inconsolabile e non riuscirà ad accettare facilmente l'idea di Rocco con un'altra ragazza, perché all'improvviso vedrà crollare irrimediabilmente il suo sogno di sposare il ciclista.

Vittorio sarà ancora ignaro della cessione delle quote di Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 2 marzo rivelano che Flora parlerà con Umberto e gli chiederà quali siano le sue intenzioni nei confronti di Vittorio. Il dottor Conti, infatti, continuerà ad essere ignaro della cessione delle quote a Dante: quest'ultimo nel frattempo porterà avanti il suo piano contro di lui.

L'obiettivo di Romagnoli, infatti, non si limiterà ad avere le quote di Guarnieri, ma sarà orientato a sottrarre il grande magazzino al suo vecchio rivale in amore.

Anna sarà in difficoltà con Salvatore: anticipazioni puntata di mercoledì 2 marzo

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di mercoledì 2 marzo 2022, ci sarà spazio anche per Anna.

La signorina Imbriani, infatti, non riuscirà ancora ad essere pienamente sincera con Salvatore e ometterà di dirgli che Irene non vorrebbe trasferirsi a Milano. Anna, infatti, sarà travolta dall'entusiasmo del suo fidanzato e non riuscirà a rovinare la sua felicità con questa notizia, anche se saprà bene che prima o poi dovrà affrontarlo.