Durante il Wild Party del 19 febbraio, organizzato al Grande Fratello Vip, il triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha fatto molto discutere. In particolare, la famiglia di Sorge non ha gradito vedere l'uomo insistere per un abbraccio tra lui, la bionda e la modella venezuelana. Sui social, invece, i fan del programma si dividono in sostenitori della ragazza e quelli che la accusano di stare dal gioco dei due coniugi.

Soleil rifiuta l'abbraccio insistente di Alex

Al Grande Fratello Vip non si spengono i riflettori sul triangolo Belli-Duran-Sorge.

La festa organizzata sabato 19 febbraio ha riacceso le polemiche sulla "coppia aperta" e sull'ex volto di Uomini e Donne. Complice qualche bicchiere di troppo, Belli ha cercato di trattenere con la forza Soleil, ma lei non ha gradito, tanto da allontanarsi dall'insistente abbraccio ricercato dall'uomo. Quest'ultimo, visibilmente infastidito dal rifiuto della ragazza, ha dichiarato: "Il problema è che tu hai alzato un muro contro di me!".

La mamma e la zia di Soleil furiose con Belli

Le immagini hanno suscitato fin da subito molto clamore, tanto che la mamma Wendy Key e la zia di Soleil si sono mosse a difendere la ragazza dagli attacchi che le sono arrivati. "Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego!", ha scritto la zia di Sorge su Twitter, lanciando l'hashtag #belliritirati.

Wendy ha deciso di rispondere tramite una storia su Instagram, pubblicando il filmato incriminato con l'hashtag #Bastabelli.

I social si dividono

La polemica sorta a seguito del Wild Party ha trovato terreno fertile sui social.

I fan di Soleil si sono, fin da subito, mossi in difesa della ragazza, ma c'è anche chi non crederebbe nella sua buona fede. Dall'inizio del programma, infatti, molti telespettatori hanno dubitato della "spontaneità" del triangolo amoroso, tanto che alcuni sostengono che sia tutto organizzato. Anche in questa occasione sui social ci sono stati alcuni che si sono scagliati contro l'amicizia speciale che Soleil ha instaurato con Alex, ad esempio un utente ha scritto: "una preghiera per i fan di Soleil, che hanno passato mesi a dipingerla come una povera vittima".

Lunedì 21 febbraio nuovo appuntamento GFVip

È attesa una nuova puntata del Grande Fratello Vip lunedì 21 febbraio e anche in questa occasione, molto probabilmente, si parlerà di quanto è accaduto nel Wild Party. Al televoto eliminatorio ci sono: Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo, Barù e Alessandro Basciano. Quest'ultimo è al televoto per un provvedimento disciplinare imposto dal GF Vip a causa del suo comportamento ritenuto aggressivo.