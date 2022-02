Le prossime puntate di Uomini e donne che verranno trasmesse sul piccolo schermo saranno ricche di colpi di scena. Infatti, il trono di Matteo non procederà come previsto e il single ligure si troverà di fronte ad un imprevisto. A tal proposito, Ranieri rimarrà senza corteggiatrici, perché Denise e Federica non saranno presenti in trasmissione. Maria De Filippi lascerà al tronista il tempo per decidere il da farsi e Matteo lascerà lo studio.

Uomini e Donne, anticipazioni febbraio: Matteo Ranieri è senza corteggiatrici

Il trono di Matteo sarà in bilico.

Infatti, le anticipazioni delle registrazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram rivelano che Ranieri ha avuto una brutta sorpresa quando si è recato alle riprese che si sono svolte nella giornata di mercoledì 9 febbraio. In quell'occasione, il tronista ha scoperto che le sue corteggiatrici non erano presenti e avevano preferito restare a casa. Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nel mese di febbraio, Matteo dovrà capire come proseguire il suo trono, non avendo più nessuna ragazza single, disposta a conquistarlo.

Uomini e Donne, puntate febbraio: Maria De Filippi parla con Matteo Ranieri

Nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 ci sarà quindi un confronto fra Maria De Filippi e Matteo Ranieri.

Infatti, la padrona di casa, trovandosi di fronte ad un tronista senza corteggiatrici, cercherà di capire quali siano le intenzioni del ragazzo. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate sul web rivelano che la conduttrice metterà Matteo di fronte ad alcune possibilità su come proseguire il suo percorso all'interno di Uomini e Donne.

Maria, infatti, chiederà al single ligure se abbia una preferenza fra Denise e Federica o se sia il caso di fare scendere nuove ragazze a corteggiarlo.

Uomini e Donne, riprese 9/2: Maria De Filippi lascia del tempo a Matteo Ranieri per capire il da farsi

Maria De Filippi comprenderà la situazione in cui è finito il tronista e gli lascerà tutto il tempo necessario per prendere una decisione.

La padrona di casa darà modo a Ranieri di capire con calma i suoi sentimenti per le corteggiatrici. Nel frattempo, accadrà un colpo di scena, perché Matteo lascerà lo studio del dating show dopo avere scoperto di essere rimasto solo. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che il tronista non rientrerà in studio durante le puntate registrate il 9 febbraio. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Matteo Ranieri deciderà di proseguire il suo percorso all'interno della trasmissione di Canale 5 o se preferirà tornare a casa dopo la delusione ricevuta da Denise e Federica.