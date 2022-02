Le critiche trovano sempre spazio nella casa del Grande Fratello Vip 6 e ogni occasione sembra buona per lanciare frecciatine. Nella giornata di ieri, mercoledì 10 febbraio 2022, ad essere colpita è stata, in particolare, Miriana Trevisan. La soubrette campana è apparsa abbastanza infastidita nei riguardi di alcune coinquiline. Scendendo nei dettagli, era il compleanno di Biagio D'Anelli, ex gieffino e uomo legato a Miriana con la quale potrebbe iniziare una relazione sentimentale quando la showgirl terminerà la sua avventura nel Reality Show targato Mediaset.

Alla 49enne è stata posta, più volte, la stessa domanda relativa all'età dell'opinionista e non è stato gradito dalla concorrente del programma targato Mediaset.

Gli auguri dei gieffini a Biagio D'Anelli

Miriana Trevisan ha vissuto una giornata speciale in occasione del compleanno del suo Biagio D'Anelli. La soubrette campana ha deciso di preparare una torta farcita di panna e cioccolato a forma di infinito con l'intento di simboleggiare il loro amore. La showgirl è stata aiutata, dentro la casa del GF Vip 6, da Lucrezia e Jessica Selassié. Inoltre, per terminare la torta, la 49enne ha scelto di decorarla anche con caramelline a forma di cuore e la scritta: "Auguri amore mio".

Quando i gieffini hanno finito di cenare si sono riuniti attorno al tavolo e si sono preparati per festeggiare il loro ex compagno d'avventura con i calici rivolti verso l'alto.

Miriana Trevisan ha voluto effettuare un discorso breve e a Biagio ha dichiarato che il loro amore è nato nella casa più spiata d'Italia. La donna ha aggiunto di non essere consapevole riguardo a ciò che accadrà in futuro ma si è definita felice di averlo conosciuto. Gli inquilini del reality show, successivamente, hanno augurato un buon compleanno all'opinionista intonando la classica canzone di rito.

Miriana si sfoga con Manila

Ma non è andato tutto bene. Infatti, Miriana Trevisan non ha gradito che, in più circostanze, le sia stata domandata l'età di Biagio D'Anelli e, una volta finita la festa dedicata all'ex gieffino, si è sfogata con l'amica Manila Nazzaro. La campana ha voluto esternare tutto il proprio disappunto per l'accaduto.

L'ex Miss Italia, quasi sorpresa, ha domandato: "Ma te l'hanno richiesto?". La showgirl, dopo aver affermato che non si aspetta determinate cose, ha dichiarato: "Noto lo schifo. Questi attacchi non li capisco". La pugliese ha consigliato all'amica di essere più severa nelle risposte che dà proprio con l'intento di evitare che possa essere presa nuovamente in giro. "Nelle offese cerco di costruire, poi metabolizzo, penso e capisco come agire".