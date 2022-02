Isabella Ricci non ha un buon ricordo della sua esperienza a Uomini e donne, soprattutto per non aver avuto l'appoggio di Maria De Filippi. L'ex dama infatti, è rimasta delusa dalla conduttrice accusata di aver permesso a Gianni Sperti e ad altri volti di U&D di rivolgerle in studio accuse pesanti.

Isabella Ricci su Maria De Filippi: 'È cambiata con me'

In una recente rilasciata a Fralof per Piùdonna, Isabella Ricci si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. L'ex dama ha parlato dell'esperienza vissuta a Uomini e donne e non si è tirata indietro nel dire il suo pensiero su Maria De Filippi.

In particolare, Isabella non ha nascosto la sua delusione nei confronti della conduttrice. Secondo Isabella, Maria sarebbe cambiata negli ultimi tempi nei suoi confronti. Mentre all'inizio della sua esperienza, la conduttrice la interpellava spesso, negli ultimi mesi invece ha decisamente cambiato atteggiamento: "Dopo l’estate, quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata".

Isabella delusa da Maria De Filippi: 'Ha concesso loro di farmi accuse pesanti'

E proprio i tanti attacchi ricevuti da Gianni, Armando e Gemma sin dall'inizio di questa stagione, hanno ferito e non poco la dama. A questo punto, Isabella si aspettava una sorta di sostegno da parte di Queen Mary, che però non c'è stato.

Anzi, ora, a distanza di qualche settimana dalla sua uscita da Uomini e donne, Isabella può finalmente dire che Maria ha concesso a questi soggetti di farle accuse pesanti. Proprio così, secondo Isabella, la padrona di casa avrebbe benissimo potuto mettere fine a tutti quegli attacchi se solo avesse voluto: "Ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti".

Retroscena su Isabella Ricci: voleva lasciare U&D

Il clima in studio per Isabella era diventato molto pesante, tanto che a un certo punto, aveva deciso pure di lasciare il programma. Lo ha rivelato proprio Isabella che, a Fralof, ha confessato di aver deciso di lasciare lo scorso ottobre. Molti forse ricorderanno che Ricci era stata assente per un paio di registrazioni.

Ora se ne sa il motivo. Qualcuno della redazione era poi riuscita a convincerla a ritornare. Meno male, visto che proprio in quell'occasione ha conosciuto Fabio Mantovani, il cavaliere che le ha rapito il cuore e che a oggi è il suo fidanzato. L'ex dama ci ha messo solo sei mesi a trovare la sua anima gemella, a differenza della sua "nemica" Gemma che è ancora seduta sulla seggiolina da ben dodici anni. Va detto che Isabella e Fabio, saranno ospiti di Uomini e donne in una delle prossime puntate in onda su Canale 5. Sarà da vedere come li accoglieranno Gemma, Armando e Gianni.