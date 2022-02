Il Festival di Sanremo 2022, al via il 1° febbraio 2022, andrà in onda fino al 5 febbraio su Rai Uno e ha riservato al pubblico delle prime sorprese sul palco. Alla conduzione della prima serata sanremese, Amadeus è stato affiancato per il terzo anno consecutivo da Fiorello e per la prima volta da Ornella Muti. Particolarmente apprezzata da pubblico e critica è stata l'esibizione del duo concorrente Mahmood e Blanco, sulle note di Brividi. Il brano ha messo a segno dei primi traguardi: ha raggiunto la #1 nella classifica sala-stampa di fine serata, per poi diventare la tendenza #1 su YouTube.

Sanremo ai nastri di partenza

La prima serata di Sanremo 2022 ha regalato al pubblico di casa Rai le emozioni più disparate. Alla conduzione del Festival, Fiorello ha esibito uno sketch comico con la complicità di Amadeus. Si è dichiarato "un ex amico" del conduttore e ha detto che non avrebbe voluto prendere parte al Festival. Ma Amadeus avrebbe insistito, chiedendogli di spalleggiarlo al timone della kermesse, al limite dello "stalking". Nelle vesti di valletta, l'attrice Ornella Muti si è alternata ad Amadeus alla presentazione degli artisti ammessi alla gara. I primi 12 sui 25 concorrenti totali.

Particolarmente apprezzati da pubblico e critica si sono rivelati il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood, e il trapper del momento, Blanco.

Il duo di Brividi strega il pubblico di Sanremo

Il duo ha presentato al Teatro Ariston, Brividi. Un brano intimista che parla di un amore incondizionato tra persone, dove da una parte c'è chi non riesce ad esprimere i propri sentimenti e dall'altra c'è chi è pronto ad accettare compromessi per l'altro. La performance ha mandato in visibilio il web e non solo.

Tra i messaggi di supporto giunti in rete da parte dei telespettatori, emerge l'Instagram story di Belen Rodriguez. A corredo di uno screenshot dell'esibizione, l'argentina ha scommesso sulla vittoria del duo: "Okay, hanno già vinto loro?". In linea con i risultati delle quote di scommesse dei bookmakers fornite da Snai, che danno Mahmood e Blanco come papabili vincitori del Festival.

Il Festival diventa tendenza

Mahmood & Blanco hanno conquistato, inoltre, il primo posto nella classifica sala-stampa della prima serata di Sanremo 2022. Alle loro spalle, La Rappresentante di lista e Dargen D'Amico, rispettivamente sul secondo e terzo podio. Quarto e quinto posto per Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Sesta Noemi, seguita da Michele Bravi settimo. Rkomi ottavo. Achille Lauro nono. Al decimo, undicesimo e dodicesimo posto, invece Giusy Ferreri, Yuman e Ana Mena.

Mahmood & Blanco si sono aggiudicati anche la #1 tra le tendenze su YouTube. Hanno superato quota 761mila visualizzazioni con la loro prima performance di Brividi a Sanremo. Dati aggiornati al 2 febbraio 2022.

Nel frattempo, cresce l'attesa per la seconda serata del Festival. Stasera, si esibiranno gli altri 13 concorrenti ammessi alla kermesse, tra cui gli ex Amici, Emma, Sangiovanni e Aka7even.