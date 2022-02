Dovrebbe essere finita la "sceneggiata" con protagonisti Alex, Delia e Soleil. L'uscita dell'attore dalla casa del Grande Fratello Vip avrebbe messo un punto alla crisi con la moglie e all'amicizia speciale con l'influencer. Nel commentare le ultime cose che sono accadute tra le mura di Cinecittà, Sorge ha fatto autocritica dicendosi dispiaciuta per ciò a cui ha dovuto assistere il pubblico in questi mesi, compreso il bacio provocatorio tra lei e Duran.

I commenti dopo la puntata del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che Alfonso Signorini ha condotto il 21 febbraio è stata quasi interamente dedicata al triangolo amoroso che da mesi sta monopolizzando spazi in tv e sulle riviste.

I telespettatori del reality Mediaset, infatti, un paio di giorni fa hanno assistito a confronti incrociati tra Alex, Delia e Soleil: il conduttore ha cercato di fare chiarezza sia nell'amore libero tra l'attore e la modella, che nell'amicizia piena di sentimento tra lo stesso e l'influencer italo americana.

Su Canale 5 sono anche state mostrate le immagini del bacio appassionato che Sorge e Duran [VIDEO] si sono scambiate durante la festa di sabato, un'effusione talmente coinvolgente che ha diviso il pubblico.

Anche le opinioniste Adriana e Sonia hanno criticato le due concorrenti non per la scelta di baciarsi, quanto per aver strumentalizzato un gesto bello pur di garantirsi i riflettori puntati addosso.

Il 'mea culpa' della protagonista del Grande Fratello Vip

Mentre su Canale 5 si discuteva delle tante cose che sono successe in questi giorni tra lei, Alex e Delia, Soleil è stata pizzicata dalle telecamere mentre faceva un inaspettato "mea culpa".

Confrontandosi con alcuni compagni d'avventura sui video che sono stati realizzati sul suo controverso rapporto con Belli e Duran, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto: "Mi fa schifo pensare a cosa vedono a casa".

"Queste scene che stanno vedendo mi fanno schifo" ha ripetuto Sorge in uno sfogo che i più attenti spettatori del Grande Fratello Vip hanno immediatamente registrato e condiviso sui social network.

L'italo americana sembrerebbe parzialmente pentita per come si è comportata tra le mura di Cinecittà da quando Alex è tornato come ospite: dal bacio passionale a Delia, alle urla sotto la doccia mentre litigava con l'attore, la giovane non si è piaciuta affatto rivedendosi e si è scusata con i fan del programma per essersi resa protagonista di determinati siparietti.

Il sollievo dopo l'addio di Alex al Grande Fratello Vip

Una buona notizia per Soleil è arrivata sul finire della diretta del Grande Fratello Vip del 21 febbraio. Un po' a sorpresa, Alex Belli è stato invitato dal conduttore a lasciare la casa a una settimana di distanza dal suo ritorno nel ruolo di ospite.

Alex ha cercato di chiedere qualche giorno in più per chiarire sia con la moglie che con l'amica, ma gli addetti ai lavori non hanno voluto sentire ragioni.

Contravvenendo a ciò che gli aveva detto il presentatore, l'uomo è andato in salotto per salutare i compagni per l'ultima volta e in quest'occasione non ha risparmiato critiche a Sorge che si è appena rifiutata di dirgli "arrivederci".

Subito dopo la puntata, l'influencer si è detta "sollevata" per l'uscita di scena di Alex e pronta a vivere le ultime settimane di reclusione nella casa con spensieratezza e soprattutto lontana dalle chiacchiere sul triangolo del quale è stata protagonista per mesi.

Anche se non è più tra le mura di Cinecittà, è auspicabile che Belli sarà ancora al centro delle dinamiche del programma, ma dallo studio.