Isabella Ricci ha concesso una lunga intervista al magazine PiùDonna che suona come uno sfogo dopo la sua esperienza a Uomini e donne. L'ex dama del trono over è felice accanto a Fabio, incontrato per l'appunto all'interno del dating show ma non ha purtroppo non conserva della sua esperienza nel programma un ricordo troppo positivo. In particolare, pur sottolineando che intorno alla trasmissione orbitano persone molto carine, secondo Isabella Maria De Filippi sarebbe cambiata nei suoi confronti, permettendo che le venissero rivolte accuse pesanti.

Isabella su Maria: 'Lei è cambiata'

Quando Isabella è sbarcata a Uomini e Donne, nel corso della scorsa edizione, ha raccolto il consenso del pubblico a casa e in studio, nonché quello della padrona di casa e degli opinionisti. Al ritorno in studio lo scorso settembre, però, le cose sono cambiate e qualcuno ha cominciato a cambiare opinione su di lei, in primis Gianni Sperti che l'ha spesso messa sotto torchio non comprendendone alcuni atteggiamenti. Secondo l'ex dama, a questo punto del suo percorso le è mancato il sostegno di Maria De Filippi, che a suo vedere non si sarebbe comportata bene nei suoi riguardi.

"Dopo l’estate, quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti" ha dichiarato Isabella a PiùDonna parlando di Maria.

Inoltre, Ricci ha aggiunto nella precedente edizione, invece, aveva notato che De Filippi teneva in considerazione la sua opinione e si era dimostrata molto disponibile con lei. Per tale ragione, a un certo punto, Isabella ha deciso di non prendere più parte al programma.

Giorgio Manetti avrebbe contattato Isabella

Successivamente, un componente della redazione l'ha convinta a tornare e in questo frangente, Isabella ha avuto la fortuna di incontrare Fabio con cui le cose vanno per il meglio, tanto da pensare addirittura al matrimonio.

In ogni caso, la ex dama ha voluto precisare di aver sofferto per la situazione che si era venta a creare. "Non mi sono sentita trattata in modo corretto" ha detto Ricci.

Infine, Isabella ha precisato che la redazione non fa alcun tipo di favoritismo nei riguardi di Gemma, di cui ne critica gli atteggiamenti ritenuti addirittura puerili e molto distanti dai suoi, e ha svelato un particolare che riguarda Giorgio Manetti.

L'ex cavaliere fiorentino, che ha avuto una relazione con la Galgani, l'avrebbe contattata in privato su Instagram per farle i complimenti per una foto pubblicata sul social. Isabella, comunque, ha deciso però di non rispondere spegnendo così sul nascere ogni possibilità di instaurare un dialogo con l'uomo.