Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda in questo mese di febbraio, riserveranno non pochi colpi di scena. Biagio Di Maro e Armando Incarnato sfioreranno la rissa mentre Denise, la corteggiatrice di Matteo, verrà attaccata in studio dopo che si scoprirà che la ragazza non ha fatto nulla per respingere il nuovo appoggio di Armando. Denise e Federica usciranno dallo studio, ma Matteo andrà a riprendere solo una delle due.

Armando e Biagio sfiorano la rissa a Uomini e donne

Molto presumibilmente, già nel corso della prossima settimana, i telespettatori vedranno in onda ciò che è avvenuto nella registrazione del 3 febbraio.

Le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle news, parlano di uno scontro durissimo tra Biagio e Armando Incarnato. Questa volta pare che la situazione sia sfuggita di mano, tanto che i presenti alla registrazione, parlano di una rissa sfiorata. I due cavalieri del Trono Over, sarebbero arrivati ad un passo dal mettersi le mani addosso. Fortunatamente ciò non è successo e non è dato sapere se Maria De Filippi e la redazione di Uomini e donne manderà in onda integralmente ciò che è accaduto o taglierà la scena.

Biagio Di Maro e Armando Incarnato: ecco cosa ha fatto scoppiare il caos

Tutto il caos tra Biagio e Armando scoppierà a causa di una canzone napoletana che Di Maro chiederà di mettere durante un ballo.

Armando a questo punto, si intrometterà e accuserà Biagio di essere pagato per sponsorizzare proprio quella canzone a, Uomini e donne. Armando sarà sicuro di ciò che dice, in quanto anche a lui era stato chiesto di sponsorizzare proprio quel brano. Ebbene, proprio a, seguito di queste accuse, scoppierà il finimondo in studio.

Non si conoscono ulteriori dettagli su questa rissa sfiorata e pertanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata incriminata. Sul fronte Gemma Galgani, si segnala che la dama uscirà con un nuovo cavaliere ma pare che tra loro non succederà nulla di interessante. Ida invece, continuerà la sua conoscenza con Alessandro.

Prima Denise e poi Federica lasciano lo studio: cosa farà Matteo?

Nelle nuove puntate in onda tra qualche giorno su Canale 5, ci saranno novità riguardanti il percorso di Matteo Ranieri. La sua corteggiatrice Denise, sarà ancora nel mirino di Armando. Il cavaliere e la ragazza saranno ripresi dalle telecamere di Uomini e donne intenti a parlare. Sarà la terza volta che Armando cercherà un approccio con la corteggiatrice di Matteo e pertanto, pare anche normale che la ragazza venga attaccata in studio. Stanca di sentirsi accusata, Denise lascerà lo studio. Matteo vorrà seguirla, ma verrà fermato da Maria De Filippi, che cercherà di aprirgli gli occhi. Forse la corteggiatrice non è così interessata a lui, visto che ben tre volte non ha respinto le avance di Armando.

Anche l'altra corteggiatrice Federica lascerà lo studio, delusa dall'atteggiamento del tronista. Matteo rimarrà senza nessuna delle due corteggiatrici. Cosa deciderà di fare ora? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.