La registrazione di Uomini e donne di mercoledì 16 febbraio è stata ricca di novità e colpi di scena per quanto riguarda il trono over. Infatti Gemma avrebbe affermato, durante un’intervista, di non avere trovato solidarietà da parte di Nadia e in studio è nata una discussione anche con Tina. Nel frattempo anche Ida e Alessandro hanno litigato, perché il cavaliere campano non avrebbe intenzione di trasferirsi al Nord. Inoltre, sono state trattate le vicende sentimentali di Nadia e Massimiliano, Diego e Gloria e altri protagonisti del parterre.

Uomini e Donne, riprese 16 febbraio: Gemma delusa da Nadia, discute con Tina

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne, diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram, rivelano che Gemma avrebbe dichiarato, nel corso di un’intervista, che Nadia non l’avrebbe sostenuta. La dama romana ci è rimasta male per le parole di Galgani e tra loro è nata una discussione in cui è intervenuta anche Tina. In base alle puntate del dating show trasmesse in televisione è ipotizzabile che Cipollari si sia schierata a sostegno della dama romana, andando contro Gemma.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida e Alessandro litigano

Nel frattempo, durante le riprese di Uomini e Donne del 16 febbraio, ci sono stati dei colpi di scena per altre coppie del parterre.

Ida e Alessandro stanno continuando la loro frequentazione, ma hanno iniziato ad avere qualche problema "logistico" e pertanto è nata una discussione. La coppia ha litigato per via della distanza che li separa, infatti Platano vive a Brescia, mentre il cavaliere abita in Campania. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che i due protagonisti del dating show abbiano discusso perché Alessandro non avrebbe intenzione di trasferirsi.

Massimiliano, invece, sarebbe quasi innamorato di Nadia, mentre la dama romana avrebbe ancora qualche incertezza riguardo la frequentazione con il cavaliere toscano. In ogni caso Marsala ha detto di volere andare a Firenze da Bartolini per sciogliere i suoi dubbi.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gloria rimprovera Diego

Dopo la fine della storia d’amore con Ida, Diego ha iniziato a uscire con altre single della trasmissione e al momento sta frequentando Gloria.

La dama si è lamentata in quanto il cavaliere romano non sarebbe presente al telefono. Nel frattempo per Tavani è scesa una nuova donna per conoscerlo. Fra Pinuccia e Alessandro è tornato il sereno, ma la signora di Vigevano è stata attaccata da Tina Cipollari. Mentre Giuliana ha preferito troncare la conoscenza con Biagio, non avendo trasporto mentale nei confronti del single partenopeo. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti del parterre.