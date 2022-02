L’amica geniale 3, torna con la terza puntata domenica 20 febbraio in prima serata su Rai 1. Nel nuovo appuntamento, i rapporti tra Elena e il marito Pietro saranno sempre più tesi, mentre Lila riferirà all'amica che Elisa sta frequentando Marcello. Pertanto Elena Greco deciderà di tornare a Napoli per avere un faccia a faccia con la sorella. Come finirà il confronto tra le due sorelle? Di seguito qualche anticipazione relativa alla terza delle quattro puntate di questa terza stagione.

Elena e Pietro litigano furiosamente nella terza puntata de L'Amica geniale

L'Amica geniale, Storia di chi resta e di chi fugge, giungerà al terzo appuntamento il 20 febbraio. Tratto dai romanzi di Elena Ferrante, la Serie TV che narra le vicende di Elena (Lenú) e Lila, è diretta da Daniele Lucchetti, che ha ereditato la regia da Saverio Costanzo che aveva diretto le prime due stagioni. Prodotta da Fandango in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertaiment, la terza stagione vedrà le protagoniste catapultate negli anni 70. Saranno gli anni delle rivoluzioni e delle rivendicazioni. Elena sarà diventata la moglie di Pietro e proprio nel corso della terza puntata, il pubblico vedrà come proseguirà la loro vita matrimoniale.

Nel corso del primo dei due episodi in onda il 20 febbraio, Elena deciderà di sposare la causa femminista e questo la porterà a litigare pesantemente proprio con il marito.

Tra Pietro e Lenú i rapporti saranno sempre più tesi

Dando uno sguardo alle anticipazioni, ne L'Amica geniale I rapporti tra Pietro e Lenú si faranno ancor più tesi nel momento in cui arriveranno Nadia e Pasquale.

Tra quest'ultimo e Pietro ci saranno frequenti battibecchi e, dopo la loro partenza, Pietro dirà a Elena di non volersi più ritrovare una situazione del genere. In villeggiatura, Lenú si accorgerà che Gennaro litigherà spesso con le sue figlie. La scrittrice all'inizio non darà molto peso alla vicenda, ma in seguito si preoccuperà.

Elena torna a Napoli per affrontare Elisa: spoiler terza puntata

Nel secondo episodio de L'Amica geniale trasmesso il 20 febbraio intitolato 'Diventare', Lila affronterà Elisa, la sorella di Elena. Successivamente, informerà l'amica Lenú che la sorella stà frequentando con Marcello Solara. A questo punto, Elena Greco deciderà di andare a Napoli per parlare faccia a faccia con la sorella Elisa. Cosa, succederà tra le due? Per scoprirlo non resta che seguire il prossimo appuntamento con L'amica geniale 3, in onda domenica 20 febbraio in prima serata su Rai 1. Si ricorda che le puntate già andate in onda, comprese quelle delle prime due stagioni, possono essere recuperate collegandosi al sito Raiplay.