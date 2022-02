Sta per abbattersi metaforicamente un "doppio uragano" a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole ,relative alla settimana dal 21 al 25 febbraio, rivelano infatti che alla Terrazza arriveranno Micaela e Manuela, tornate a Napoli dopo tanto tempo. Le gemelle Cirillo si erano trasferite a Berlino dopo la nascita del piccolo Jimmy, figlio di Micaela, che ha preferito lasciare il bimbo alle cure di Niko dopo un lungo gioco si scambio di ruoli con la gemella.

Cosa ci fanno le due sorelle a Napoli? Una delle novità principali è che a interpretarle sarà l'attrice Gina Amarante, che sostituirà la precedente interprete Cristiana Dell'Anna nel suo doppio ruolo, che tanto ha divertito i telespettatori di Upas.

Intanto, continuerà a tenere alta l'attenzione la situazione di Chiara, distrutta dalla dipendenza e nelle mani di Roberto, pronto ad approfittarsi della sua fragilità per i suoi riscontri economici legati alla compravendita delle quote del gruppo Petrone.

Occhio anche a Franco, sempre più vicino a Katia, ma che inizierà a nutrire dei sospetti sul suo conto.

Un posto al sole, anticipazioni: riecco le gemelle Cirillo

Saranno felici i fan di Micaela e Manuela, che avevano divertito moltissimo il pubblico di Upas. Le due sorelle di Serena, innamorate entrambe di Niko, si erano scambiate di ruolo per confondere le acque, fino a quando Manuela non ha scoperto di essere incinta. Dopo aver dato alla luce il piccolo Jimmy, la ragazza si è trasferita con la gemella in quel di Berlino.

Le gemelle Cirillo arriveranno a Napoli nelle prossime puntate, bussando alla porta di una stanca Serena, provata dalla notti insonni per curare la secondogenita Elisabetta. Micaela le farà notare le occhiaie e il suo aspetto non più giovane come prima. Qualche istante dopo, ecco comparire anche Manuela.

Serena, sbigottita dalla doppia sorpresa, intuirà che sono in arrivo guai alla Terrazza.

Inoltre, come reagirà Niko, che ora si è riappacificato con Susanna e vive con Jimmy?

Micaela e Manuela non avranno però il volto dell'attrice Cristiana Dell'Anna. A interpretarle sarà infatti la giovane Gina Amarante.

Coppie in bilico nei nuovi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni di Upas svelano che inoltre arriveranno grossi problemi per diverse coppie.

Franco, in crisi con Angela, si è avvicinato a Katia ma comincerà a sospettare che gli abbia nascosto qualcosa sul suo compagno. Boschi inizierà così a indagare sul suo contro.

Nel frattempo, Rossella sarà divorata dalla gelosia per Riccardo. Virginia non concede a Crovi la separazione, volendolo ancora al suo fianco. Sarà difficile per Ross mantenere la calma, anche perché la sua stabilità emotiva è messa a dura prova dalla scoperta della malattia incurabile di Corrado.