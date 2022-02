Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Una Vita riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all’11 febbraio su Canale 5, Lolita dovrà lottare per la sua vita, dopo aver avuto un malore davanti a suo marito Antonito e la sua amante Natalia. Le condizioni della donna preoccuperanno molto i medici e soprattutto i Palacios. Successivamente Natalia deciderà di tornare in Messico, mentre Anabel si scontrerà con Susana, poiché scoprirà che la donna ha sparlato di lei.

Una Vita, episodi dal 7 all’11 febbraio: Natalia decide di tornare in Messico

Negli episodi di Una vita, trasmessi dal 7 all’11 febbraio, Benigna chiederà a Jacinto e a Cesario il permesso di andare via, poiché dovrà tornare al suo villaggio. Indalecia, però, non sembrerà molto intenzionata a seguire sua madre. Nel frattempo Natalia vorrà evitare di far soffrire i Palacios, così deciderà di tornare in Messico, poco dopo la donna avviserà anche Anabel della sua partenza imminente e chiederà all’amica di recapitare un messaggio ad Antonito. Lolita, invece, riprenderà i sensi, ma le sue condizioni di salute sembreranno ancora piuttosto gravi: secondo i medici la donna ha iniziato a soffrire di una brutta malattia.

I Palacios, intanto, eviteranno di dire a Lolita che probabilmente le restano soltanto pochi giorni di vita. All’improvviso, però, accadrà qualcosa di assai in aspettato: Lolita si sentirà molto meglio e si convincerà di essere in via di guarigione.

Una vita, puntate 7-11 febbraio: Anabel e Susana ai ferri corti

Nelle puntate di Una Vita, che andranno in onda dal 7 all’11 febbraio, Natalia soffrirà molto per il comportamento avuto da Antonito nei suoi confronti e andrà a sfogarsi con Anabel.

Quest’ultima si renderà conto che Susana ha spettegolato su di lei, così deciderà di affrontarla. Sabina temerà che la lettera di Roberto non sia abbastanza per poter assolvere Miguel da ogni responsabilità, pertanto la donna ordinerà a suo marito di trovare un buon alibi, soprattutto per la buona riuscita del colpo imminente.

Nel frattempo Jacinto si sentirà molto stanco, a causa delle notti trascorse a dormire per terra e non riuscirà a capire il motivo per il quale la giovane non sia partita con sua madre. Più tardi Genoveva inviterà Aurelio a casa sua per una cena: durante la serata, Fabiana noterà una forte intesa tra i due.

Genoveva e Aurelio sempre più vicini

Genoveva e Aurelio saranno sempre più complici e durante la cena l'uomo farà capire subito le sue intenzioni. Aurelio, infatti, sarà molto interessato a una conoscenza più approfondita con Salmeron. Genoveva, però, sembrerà interessata soltanto a un’amicizia. Frattanto Bellita sarà convinta che il suo ammiratore sia partito per Patagonia, così penserà di uscire di casa: Josè temerà che la polizia abbia commesso un errore, così chiederà a Rosina e Susana di vegliare sulla moglie.

Poco dopo i timori dell’uomo troveranno conferma: l'ammiratore di Bellita, in realtà, si troverà nel quartiere e ascolterà di nascosto la loro conversazione. Successivamente Antonito e Aurelio avranno un duro scontro per strada.

Lolita viene dimessa dall'ospedale

Indalecia sarà alquanto gentile nei confronti di Jacinto, tanto da insospettire Servante, il quale sarà convinto che la ragazza voglia prendere il posto di Marcelina. In seguito Susana intraprenderà una particolare campagna per cacciare gli stranieri da Calle Acacias, ma la sua idea non riscuoterà molto successo tra gli abitanti del paese. Infine, Lolita uscirà dall’ospedale, ma il suo ritorno a casa avrà delle strane ripercussioni.