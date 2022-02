Le vicende legate al più importante magazzino milanese continuano a sorprendere milioni di telespettatori. Una nuova e appassionante puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 17 febbraio 2022 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Dopo un'indiscrezione rivelata da Flora, Dante metterà le mani sulla lettera che Umberto aveva scritto alla stilista, circa il coinvolgimento della contessa sulla morte di Ravasi. Romagnoli quindi inizierà a organizzare la sua vendetta contro il commendatore. Nel frattempo Ezio e Gloria si avvicineranno sempre di più mentre Veronica si sentirà in colpa per quanto accaduto con Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Umberto cerca disperato Adelaide

Nel corso della centonovesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa su Rai1 il 17 febbraio, Tina continuerà ad essere la fonte di ispirazione di Sandro. Nonostante gli screzi avuti nei giorni precedenti, il produttore discografico cercherà in tutti i modi di trovare un posto per sua moglie all'interno del musicarello. Nel frattempo a villa Guarnieri, Flora si sveglierà dopo la notte di passione trascorsa con il commendatore. Quest'ultimo però non sarà al fianco della stilista perchè, in preda alla disperazione, si metterà all'opera per cercare in tutti i modi di ritrovare la contessa. Di Adelaide infatti non si avranno più notizie e al Circolo continueranno a diffondersi strane voci circa la sua inaspettata partenza.

A tal proposito Fiorenza e Dante proveranno a sondare il terreno per cercare di capire se è vero che la contessa di Sant'Erasmo si sia recata in Svizzera per prendere parte ad un evento di beneficenza, come raccontato da Umberto.

Il Paradiso 6, Romagnoli medita vendetta su Umberto

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso giovedì 17 febbraio 2022, rivelano nel dettaglio che Dante incontrerà la giovane Ravasi all'interno del prestigioso locale milanese.

Senza rendersene conto, Flora si lascerà scappare un'indiscrezione che potrebbe creare non pochi problemi per la famiglia Guarnieri. Tale rivelazione riguarderà la missiva che Umberto aveva scritto circa il coinvolgimento di Adelaide sulla sparizione di Achille. Dopo aver ascoltato attentamente le parole della stilista, Romagnoli riuscirà a mettere le mani sul documento del commendatore.

In questo modo l'imprenditore americano avrà le prove per ricattare Umberto. Intanto a casa Colombo si respirerà un'atmosfera fredda e distaccata. Veronica sarà giù di morale dopo aver appreso la volontà di Ezio di annullare la data delle nozze. Nel frattempo crescerà sempre di più l'intesa tra Teresio e Gloria Moreau.